https://ria.ru/20220824/sud-1811880311.html

В Крыму оставили под стражей подозреваемого в подготовке теракта на 9 мая

В Крыму оставили под стражей подозреваемого в подготовке теракта на 9 мая - РИА Новости, 24.08.2022

В Крыму оставили под стражей подозреваемого в подготовке теракта на 9 мая

Верховный суд Крыма оставил под стражей гражданина Украины, подозреваемого в подготовке теракта на День Победы, сообщила пресс-служба суда. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T16:35

2022-08-24T16:35

2022-08-24T16:35

россия

происшествия

симферополь

следственный комитет россии (ск рф)

херсон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Верховный суд Крыма оставил под стражей гражданина Украины, подозреваемого в подготовке теракта на День Победы, сообщила пресс-служба суда.По данным органов предварительного расследования, П. Запорожец готовил теракт против мирного населения и военнослужащих РФ во время проведения праздничных мероприятий 9 мая. Украинцу вменили ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 361 УК РФ (подготовка акта международного терроризма). В сообщении не указано, где он планировал теракт - по информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о Херсоне."Верховный суд республики Крым… пришел к выводу о том, что требования уголовно-процессуального закона, регламентирующие условия и порядок избрания меры пресечения, по настоящему делу не нарушены. Постановление Киевского районного суда Симферополя… в отношении П. Запорожца в части избрания меры пресечения оставлено без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения", - отметили в пресс-службе.СК России 6 мая сообщал, что в Херсоне задержан мужчина в связи с подготовкой к теракту на празднике к Дню Победы. Военные обнаружили в его квартире лабораторию по изготовлению взрывчатки, стрелковое оружие и боеприпасы, гранатомет и тротил.

https://ria.ru/20220823/terakt-1811652718.html

россия

симферополь

херсон

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, симферополь, следственный комитет россии (ск рф), херсон