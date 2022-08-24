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В Крыму оставили под стражей подозреваемого в подготовке теракта на 9 мая - РИА Новости, 24.08.2022
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В Крыму оставили под стражей подозреваемого в подготовке теракта на 9 мая
В Крыму оставили под стражей подозреваемого в подготовке теракта на 9 мая - РИА Новости, 24.08.2022
В Крыму оставили под стражей подозреваемого в подготовке теракта на 9 мая
Верховный суд Крыма оставил под стражей гражданина Украины, подозреваемого в подготовке теракта на День Победы, сообщила пресс-служба суда. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T16:35
2022-08-24T16:35
россия
происшествия
симферополь
следственный комитет россии (ск рф)
херсон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Верховный суд Крыма оставил под стражей гражданина Украины, подозреваемого в подготовке теракта на День Победы, сообщила пресс-служба суда.По данным органов предварительного расследования, П. Запорожец готовил теракт против мирного населения и военнослужащих РФ во время проведения праздничных мероприятий 9 мая. Украинцу вменили ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 361 УК РФ (подготовка акта международного терроризма). В сообщении не указано, где он планировал теракт - по информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о Херсоне."Верховный суд республики Крым… пришел к выводу о том, что требования уголовно-процессуального закона, регламентирующие условия и порядок избрания меры пресечения, по настоящему делу не нарушены. Постановление Киевского районного суда Симферополя… в отношении П. Запорожца в части избрания меры пресечения оставлено без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения", - отметили в пресс-службе.СК России 6 мая сообщал, что в Херсоне задержан мужчина в связи с подготовкой к теракту на празднике к Дню Победы. Военные обнаружили в его квартире лабораторию по изготовлению взрывчатки, стрелковое оружие и боеприпасы, гранатомет и тротил.
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россия
симферополь
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россия, происшествия, симферополь, следственный комитет россии (ск рф), херсон
Россия, Происшествия, Симферополь, Следственный комитет России (СК РФ), Херсон
16:35 24.08.2022
 
В Крыму оставили под стражей подозреваемого в подготовке теракта на 9 мая

Суд в Крыму оставил под стражей подозреваемого в подготовке теракта на 9 мая в Херсоне

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Верховный суд Крыма оставил под стражей гражданина Украины, подозреваемого в подготовке теракта на День Победы, сообщила пресс-служба суда.
По данным органов предварительного расследования, П. Запорожец готовил теракт против мирного населения и военнослужащих РФ во время проведения праздничных мероприятий 9 мая. Украинцу вменили ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 361 УК РФ (подготовка акта международного терроризма). В сообщении не указано, где он планировал теракт - по информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о Херсоне.
"Верховный суд республики Крым… пришел к выводу о том, что требования уголовно-процессуального закона, регламентирующие условия и порядок избрания меры пресечения, по настоящему делу не нарушены. Постановление Киевского районного суда Симферополя… в отношении П. Запорожца в части избрания меры пресечения оставлено без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения", - отметили в пресс-службе.
СК России 6 мая сообщал, что в Херсоне задержан мужчина в связи с подготовкой к теракту на празднике к Дню Победы. Военные обнаружили в его квартире лабораторию по изготовлению взрывчатки, стрелковое оружие и боеприпасы, гранатомет и тротил.
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