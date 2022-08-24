https://ria.ru/20220824/sud-1811863355.html
В Краснодаре осудили мужчину, 30 раз "минировавшего" аэропорты и вокзалы
В Краснодаре осудили мужчину, 30 раз "минировавшего" аэропорты и вокзалы - РИА Новости, 24.08.2022
В Краснодаре осудили мужчину, 30 раз "минировавшего" аэропорты и вокзалы
Суд в Краснодаре приговорил к семи годам одному месяцу колонии мужчину, который за два месяца 30 раз сообщал о ложных актах терроризма в аэропортах, на вокзалах РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T15:59
2022-08-24T15:59
2022-08-24T15:59
россия
происшествия
краснодарский край
ложные сообщения о минировании зданий
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КРАСНОДАР, 24 авг – РИА Новости. Суд в Краснодаре приговорил к семи годам одному месяцу колонии мужчину, который за два месяца 30 раз сообщал о ложных актах терроризма в аэропортах, на вокзалах и в других учреждениях, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в среду."Суд счел вину Алексея Луценко доказанной, по совокупности совершенных преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет и один месяц с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил", - говорится в релизе.С августа по сентябрь 2020 года "шутник" рассылал на электронные почты заведомо ложные сведения о готовящихся взрывах на объектах инфраструктуры, в государственных учреждениях, учреждениях здравоохранения, аэропортах и железнодорожных вокзалах Краснодарского края.
https://ria.ru/20220824/minirovanie-1811835947.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, краснодарский край, ложные сообщения о минировании зданий
Россия, Происшествия, Краснодарский край, Ложные сообщения о минировании зданий
В Краснодаре осудили мужчину, 30 раз "минировавшего" аэропорты и вокзалы
В Краснодаре осудили мужчину, 30 раз сообщавшего о минировании объектов транспорта