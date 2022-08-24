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Украинку, угрожавшую россиянам ножом на Кипре, будут судить - РИА Новости, 24.08.2022
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Украинку, угрожавшую россиянам ножом на Кипре, будут судить
Украинку, угрожавшую россиянам ножом на Кипре, будут судить - РИА Новости, 24.08.2022
Украинку, угрожавшую россиянам ножом на Кипре, будут судить
Суд над гражданкой Украины, напавшей с ножом на россиян в ходе празднования Дня российского флага в Ларнаке, назначен на 19 сентября, сообщил посол РФ на Кипре... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T14:00
2022-08-24T14:37
в мире
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россия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Суд над гражданкой Украины, напавшей с ножом на россиян в ходе празднования Дня российского флага в Ларнаке, назначен на 19 сентября, сообщил посол РФ на Кипре Станислав Осадчий."Суд назначен на 19 сентября", - сказал Осадчий.Дипломат сообщил, что против украинки возбуждено уголовное дело по факту ношения ножа, нападения, нахождения в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте, нарушения общественного порядка и применения оружия с целью совершения акта устрашения.По его словам, сотрудники посольства внимательно следят за тем, как ведется расследование и уже неоднократно общались с полицией."Настаиваем на том, что это было покушение на убийство, а не просто устрашение, как они считают", - сообщил посол.Он отметил, что, "к сожалению, задержанная отпущена под залог"."Но полицейские считают, что она сбежать не сможет, поскольку и порты, и аэропорты все предупреждены, она в стоп-листе", - сообщил посол РФ на Кипре.
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в мире, кипр, украина, россия
В мире, Кипр, Украина, Россия
14:00 24.08.2022 (обновлено: 14:37 24.08.2022)
 
Украинку, угрожавшую россиянам ножом на Кипре, будут судить

Посол на Кипре: суд над украинкой, угрожавшей ножом группе россиян, состоится 19 сентября

© РИА Новости / Наталья ПодоровскаяКипрская полиция
Кипрская полиция - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Наталья Подоровская
Кипрская полиция. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Суд над гражданкой Украины, напавшей с ножом на россиян в ходе празднования Дня российского флага в Ларнаке, назначен на 19 сентября, сообщил посол РФ на Кипре Станислав Осадчий.
"Суд назначен на 19 сентября", - сказал Осадчий.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
Вчера, 23:05
Глава СК поручил завести дело после нападения украинки на россиян на Кипре
Дипломат сообщил, что против украинки возбуждено уголовное дело по факту ношения ножа, нападения, нахождения в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте, нарушения общественного порядка и применения оружия с целью совершения акта устрашения.
По его словам, сотрудники посольства внимательно следят за тем, как ведется расследование и уже неоднократно общались с полицией.
"Настаиваем на том, что это было покушение на убийство, а не просто устрашение, как они считают", - сообщил посол.
Он отметил, что, "к сожалению, задержанная отпущена под залог".
"Но полицейские считают, что она сбежать не сможет, поскольку и порты, и аэропорты все предупреждены, она в стоп-листе", - сообщил посол РФ на Кипре.
Акция ко Дню Государственного флага России, Кипр - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
20 августа, 15:12
На Кипре прошла праздничная акция ко Дню Государственного флага России
 
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