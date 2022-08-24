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Авиакомпании получат еще 2,5 миллиарда рублей субсидий за возврат билетов - РИА Новости, 24.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220824/subsidii-1811869689.html
Авиакомпании получат еще 2,5 миллиарда рублей субсидий за возврат билетов
Авиакомпании получат еще 2,5 миллиарда рублей субсидий за возврат билетов - РИА Новости, 24.08.2022
Авиакомпании получат еще 2,5 миллиарда рублей субсидий за возврат билетов
Росавиация распределила российским авиакомпаниям еще 2,5 миллиарда рублей субсидий за возврат пассажирам стоимости билетов на отмененные рейсы, сообщили в... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T17:10
2022-08-24T17:10
туризм
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
новости - туризм
туризм
авиакомпании
субсидии
авиабилеты
пассажиры
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Росавиация распределила российским авиакомпаниям еще 2,5 миллиарда рублей субсидий за возврат пассажирам стоимости билетов на отмененные рейсы, сообщили в ведомстве."Победителями отбора определено 19 авиакомпаний. Им будет оказана господдержка с целью возмещения недополученных доходов, образовавшихся в результате возврата уплаченной за воздушную перевозку платы в связи с отменой международных и (или) внутренних перевозок", — отметили в пресс-службе.Уточняется, что выплаты начнутся в конце августа — начале сентября 2022 года после заключения авиакомпаниями соответствующих договоров с Росавиацией.
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм, туризм, авиакомпании, субсидии, авиабилеты, пассажиры
Туризм, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Новости - Туризм, Туризм, авиакомпании, Субсидии, Авиабилеты, пассажиры
17:10 24.08.2022
 
Авиакомпании получат еще 2,5 миллиарда рублей субсидий за возврат билетов

Росавиация выделила еще 2,5 миллиарда рублей субсидий авиакомпаниям за возврат билетов

© Fotolia / Artur MarciniecАвиабилеты и паспорта
Авиабилеты и паспорта - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© Fotolia / Artur Marciniec
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Росавиация распределила российским авиакомпаниям еще 2,5 миллиарда рублей субсидий за возврат пассажирам стоимости билетов на отмененные рейсы, сообщили в ведомстве.
"Победителями отбора определено 19 авиакомпаний. Им будет оказана господдержка с целью возмещения недополученных доходов, образовавшихся в результате возврата уплаченной за воздушную перевозку платы в связи с отменой международных и (или) внутренних перевозок", — отметили в пресс-службе.
Уточняется, что выплаты начнутся в конце августа — начале сентября 2022 года после заключения авиакомпаниями соответствующих договоров с Росавиацией.
Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
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ТуризмФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Новости - ТуризмТуризмавиакомпанииСубсидииАвиабилетыпассажиры
 
 
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