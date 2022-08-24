https://ria.ru/20220824/subsidii-1811869689.html

Авиакомпании получат еще 2,5 миллиарда рублей субсидий за возврат билетов

Авиакомпании получат еще 2,5 миллиарда рублей субсидий за возврат билетов - РИА Новости, 24.08.2022

Авиакомпании получат еще 2,5 миллиарда рублей субсидий за возврат билетов

Росавиация распределила российским авиакомпаниям еще 2,5 миллиарда рублей субсидий за возврат пассажирам стоимости билетов на отмененные рейсы, сообщили в... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T17:10

2022-08-24T17:10

2022-08-24T17:10

туризм

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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туризм

авиакомпании

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авиабилеты

пассажиры

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Росавиация распределила российским авиакомпаниям еще 2,5 миллиарда рублей субсидий за возврат пассажирам стоимости билетов на отмененные рейсы, сообщили в ведомстве."Победителями отбора определено 19 авиакомпаний. Им будет оказана господдержка с целью возмещения недополученных доходов, образовавшихся в результате возврата уплаченной за воздушную перевозку платы в связи с отменой международных и (или) внутренних перевозок", — отметили в пресс-службе.Уточняется, что выплаты начнутся в конце августа — начале сентября 2022 года после заключения авиакомпаниями соответствующих договоров с Росавиацией.

https://ria.ru/20220824/rosturizm-1811771640.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм, туризм, авиакомпании, субсидии, авиабилеты, пассажиры