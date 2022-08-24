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В Ульяновской области построят социально значимые объекты - РИА Новости, 24.08.2022
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Ульяновская область
https://ria.ru/20220824/stroitelstvo-1811813258.html
В Ульяновской области построят социально значимые объекты
В Ульяновской области построят социально значимые объекты - РИА Новости, 24.08.2022
В Ульяновской области построят социально значимые объекты
Ульяновская область получила первый транш из федерального бюджета в размере 260 миллионов рублей на строительство важных социально-экономических объектов,... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T13:37
2022-08-24T13:37
ульяновская область
жилье
строительство
благоустройство
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УЛЬЯНОВСК, 24 авг - РИА Новости. Ульяновская область получила первый транш из федерального бюджета в размере 260 миллионов рублей на строительство важных социально-экономических объектов, сообщает пресс-служба регионального правительства. За счет средств инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК) в Ульяновске будут построены поликлиника для взрослых, а также новые корпуса под инвестпроекты в ОЭЗ "Ульяновск" и индустриальном парке "Заволжье".Общий объем заемного финансирования инфраструктурных проектов Ульяновской области составляет более трех миллиардов рублей. На текущий момент область уже получила 260 миллионов рублей. На эти средства ведется строительство важных социально-экономических объектов, приводит пресс-служба данные министерства строительства и ЖКХ РФ. Новая поликлиника будет построена в Засвияжском районе областного центра. Учреждение площадью около 7 тысяч квадратных метров рассчитано на 250 посещений в смену. Его строительство позволит разгрузить городскую поликлинику №4, к которой прикреплено порядка 140 тысяч жителей, говорится в сообщении. Что касается строительства новых корпусов на территории индустриальных площадок региона, ожидается, что благодаря ему в Ульяновской области будет создано 1700 рабочих мест."К настоящему моменту в ПОЭЗ "Ульяновск" по корпусу площадью 6,7 тысячи квадратных метров полностью завершены земельные работы, начинается заливка фундамента, по корпусу в 12,3 тысячи квадратных метров земельные работы подходят к завершению. Контракт на строительство нового корпуса на территории промышленного парка "Заволжье" планируется заключить до конца августа", - цитирует пресс-служба первого зампредседателя правительства Ульяновской области Марину Алексееву. Работы по возведению объектов должны быть завершены до конца 2025 года.
https://ria.ru/20220823/ulyanovsk-1811521674.html
https://ria.ru/20220706/preobrazovanie-1800645002.html
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жилье, строительство, благоустройство
Ульяновская область, Жилье, Строительство, Благоустройство
13:37 24.08.2022
 

В Ульяновской области построят социально значимые объекты

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкРабочий на стройке
Рабочий на стройке - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Рабочий на стройке
Читать ria.ru в
УЛЬЯНОВСК, 24 авг - РИА Новости. Ульяновская область получила первый транш из федерального бюджета в размере 260 миллионов рублей на строительство важных социально-экономических объектов, сообщает пресс-служба регионального правительства.
За счет средств инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК) в Ульяновске будут построены поликлиника для взрослых, а также новые корпуса под инвестпроекты в ОЭЗ "Ульяновск" и индустриальном парке "Заволжье".
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Общий объем заемного финансирования инфраструктурных проектов Ульяновской области составляет более трех миллиардов рублей. На текущий момент область уже получила 260 миллионов рублей. На эти средства ведется строительство важных социально-экономических объектов, приводит пресс-служба данные министерства строительства и ЖКХ РФ.
Новая поликлиника будет построена в Засвияжском районе областного центра. Учреждение площадью около 7 тысяч квадратных метров рассчитано на 250 посещений в смену. Его строительство позволит разгрузить городскую поликлинику №4, к которой прикреплено порядка 140 тысяч жителей, говорится в сообщении.
Что касается строительства новых корпусов на территории индустриальных площадок региона, ожидается, что благодаря ему в Ульяновской области будет создано 1700 рабочих мест.
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"К настоящему моменту в ПОЭЗ "Ульяновск" по корпусу площадью 6,7 тысячи квадратных метров полностью завершены земельные работы, начинается заливка фундамента, по корпусу в 12,3 тысячи квадратных метров земельные работы подходят к завершению. Контракт на строительство нового корпуса на территории промышленного парка "Заволжье" планируется заключить до конца августа", - цитирует пресс-служба первого зампредседателя правительства Ульяновской области Марину Алексееву.
Работы по возведению объектов должны быть завершены до конца 2025 года.
 
Ульяновская областьЖильеСтроительствоБлагоустройство
 
 
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