18:34 24.08.2022 (обновлено: 22:01 24.08.2022)
СМИ: Вашингтон проигнорировал предостережение ЦРУ насчет России
Газета The Guardian напомнила США о предупреждениях Бернса насчет красных линий для России
© AP Photo / Al Drago/PoolДиректор ЦРУ Уильям Бернс
© AP Photo / Al Drago/Pool
Директор ЦРУ Уильям Бернс
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Правительство США годами пренебрегало предостережением главы ЦРУ Уильяма Бернса относительно грядущих последствий из-за возможного вступления Украины в НАТО, пишет The Guardian.
"Билл Бернс будучи послом США в Москве написал в секретном донесении в Белый дом, что вступление Украины в НАТО — самая яркая из всех красных линий для российской элиты. <…> Сменявшие друг друга на посту администрации в Вашингтоне игнорировали это", — заявил британский журналист и писатель Филип Шорт в комментарии изданию.
По словам Шорта, в Москве всегда придерживались точки зрения, что Украина в рядах альянса станет прямым вызовом интересам России.
Президент Владимир Путин не раз предупреждал, что продвижение НАТО на восток является красной линией и представляет собой "серьезную провокацию".
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Кроме того, в России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.