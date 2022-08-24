https://ria.ru/20220824/ssha-1811926314.html

СМИ: Вашингтон проигнорировал предостережение ЦРУ насчет России

СМИ: Вашингтон проигнорировал предостережение ЦРУ насчет России - РИА Новости, 24.08.2022

СМИ: Вашингтон проигнорировал предостережение ЦРУ насчет России

Правительство США годами пренебрегало предостережением главы ЦРУ Уильяма Бернса относительно грядущих последствий из-за возможного вступления Украины в НАТО,... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T18:34

2022-08-24T18:34

2022-08-24T22:01

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нато

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Правительство США годами пренебрегало предостережением главы ЦРУ Уильяма Бернса относительно грядущих последствий из-за возможного вступления Украины в НАТО, пишет The Guardian."Билл Бернс будучи послом США в Москве написал в секретном донесении в Белый дом, что вступление Украины в НАТО — самая яркая из всех красных линий для российской элиты. <…> Сменявшие друг друга на посту администрации в Вашингтоне игнорировали это", — заявил британский журналист и писатель Филип Шорт в комментарии изданию.По словам Шорта, в Москве всегда придерживались точки зрения, что Украина в рядах альянса станет прямым вызовом интересам России.Президент Владимир Путин не раз предупреждал, что продвижение НАТО на восток является красной линией и представляет собой "серьезную провокацию".Кроме того, в России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220824/polkovnik-1811860696.html

https://ria.ru/20220808/zelenskiy-1807884740.html

https://ria.ru/20220824/ssha-1811918846.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, россия, сша, нато