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Американский разведчик рассказал, как США подставили Украину - РИА Новости, 24.08.2022
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Американский разведчик рассказал, как США подставили Украину
Американский разведчик рассказал, как США подставили Украину - РИА Новости, 24.08.2022
Американский разведчик рассказал, как США подставили Украину
США не готовы к решительным действиям на Украине и намерены лишь для вида продолжать помогать Киеву, заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T18:08
2022-08-24T18:08
в мире
украина
сша
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. США не готовы к решительным действиям на Украине и намерены лишь для вида продолжать помогать Киеву, заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в комментарии для RT."На сегодняшний день "амбиции" США на Украине – это сплошная риторика, никаких значимых действий. Политики могут бросаться громкими словами на страницах лояльных изданий, но ни американские военные, ни их союзники по НАТО не способны по-настоящему бросить вызов России на Украине", — заметил Риттер.Офицер подчеркнул, что Вашингтон, находясь в заведомо проигрышной позиции, будет продолжать тратить миллиарды долларов на отправку военной помощи Киеву, пытаясь таким образом скрыть собственную слабость и убедить американцев в том, что ведет правильную игру.По мнению Риттера, американское руководство понимает, что Москва обладает стратегической инициативой, поэтому не будет вмешиваться в украинский конфликт напрямую.На фоне российской спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Так, недавно Вашингтон объявил о выделении пакета военной помощи на сумму порядка миллиарда долларов, который включает артиллерийские боеприпасы, тысячу противотанковых комплексов Javelin, бронированные медицинские автомобили, взрывчатку и лекарства.Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
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в мире, украина, сша, нато, ситуация в днр и лнр
В мире, Украина, США, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:08 24.08.2022
 
Американский разведчик рассказал, как США подставили Украину

Американский разведчик Риттер: США подставляют Украину, имитируя помощь

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. США не готовы к решительным действиям на Украине и намерены лишь для вида продолжать помогать Киеву, заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в комментарии для RT.
"На сегодняшний день "амбиции" США на Украине – это сплошная риторика, никаких значимых действий. Политики могут бросаться громкими словами на страницах лояльных изданий, но ни американские военные, ни их союзники по НАТО не способны по-настоящему бросить вызов России на Украине", — заметил Риттер.
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Офицер подчеркнул, что Вашингтон, находясь в заведомо проигрышной позиции, будет продолжать тратить миллиарды долларов на отправку военной помощи Киеву, пытаясь таким образом скрыть собственную слабость и убедить американцев в том, что ведет правильную игру.
По мнению Риттера, американское руководство понимает, что Москва обладает стратегической инициативой, поэтому не будет вмешиваться в украинский конфликт напрямую.

"В конце концов, кризис на Украине не является экзистенциальным ни для США, ни для НАТО; проигрыш будет лишь очередной неудачей — этакий Афганистан на стероидах. Поражение Киева само по себе не угрожает Североатлантическому альянсу и Вашингтону крахом", — заключил разведчик.

На фоне российской спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Так, недавно Вашингтон объявил о выделении пакета военной помощи на сумму порядка миллиарда долларов, который включает артиллерийские боеприпасы, тысячу противотанковых комплексов Javelin, бронированные медицинские автомобили, взрывчатку и лекарства.
Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
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