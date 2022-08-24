https://ria.ru/20220824/ssha-1811918846.html

Американский разведчик рассказал, как США подставили Украину

Американский разведчик рассказал, как США подставили Украину - РИА Новости, 24.08.2022

Американский разведчик рассказал, как США подставили Украину

США не готовы к решительным действиям на Украине и намерены лишь для вида продолжать помогать Киеву, заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T18:08

2022-08-24T18:08

2022-08-24T18:08

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. США не готовы к решительным действиям на Украине и намерены лишь для вида продолжать помогать Киеву, заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в комментарии для RT."На сегодняшний день "амбиции" США на Украине – это сплошная риторика, никаких значимых действий. Политики могут бросаться громкими словами на страницах лояльных изданий, но ни американские военные, ни их союзники по НАТО не способны по-настоящему бросить вызов России на Украине", — заметил Риттер.Офицер подчеркнул, что Вашингтон, находясь в заведомо проигрышной позиции, будет продолжать тратить миллиарды долларов на отправку военной помощи Киеву, пытаясь таким образом скрыть собственную слабость и убедить американцев в том, что ведет правильную игру.По мнению Риттера, американское руководство понимает, что Москва обладает стратегической инициативой, поэтому не будет вмешиваться в украинский конфликт напрямую.На фоне российской спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Так, недавно Вашингтон объявил о выделении пакета военной помощи на сумму порядка миллиарда долларов, который включает артиллерийские боеприпасы, тысячу противотанковых комплексов Javelin, бронированные медицинские автомобили, взрывчатку и лекарства.Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20220824/polkovnik-1811860696.html

https://ria.ru/20220824/zelenskiy-1811799627.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, сша, нато, ситуация в днр и лнр