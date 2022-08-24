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США продолжат поддерживать Украину для "защиты свободы", заявил Блинкен

США продолжат поддерживать Украину для "защиты свободы", заявил Блинкен - РИА Новости, 24.08.2022

США продолжат поддерживать Украину для "защиты свободы", заявил Блинкен

США поддерживали Украину на протяжении 31 года ее независимости и продолжат находиться рядом для помощи в обороне, заявил в среду государственный секретарь США... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T17:08

2022-08-24T17:08

2022-08-24T17:08

в мире

украина

сша

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. США поддерживали Украину на протяжении 31 года ее независимости и продолжат находиться рядом для помощи в обороне, заявил в среду государственный секретарь США Энтони Блинкен."Соединенные Штаты были вместе с украинским народом 31 год (со дня провозглашения независимости), и мы продолжим уверенно поддерживать его для обороны своей свободы", - говорится в заявлении Блинкена по случаю дня независимости Украины.Американский дипломат также пообещал, что Украина останется суверенным и независимым государством.Украина 24 августа отмечает День независимости. В этот день в 1991 году Верховный Совет УССР принял Акт провозглашения независимости республики.

https://ria.ru/20220824/ukraina-1811890487.html

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в мире, украина, сша, энтони блинкен