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США продолжат поддерживать Украину для "защиты свободы", заявил Блинкен
США продолжат поддерживать Украину для "защиты свободы", заявил Блинкен - РИА Новости, 24.08.2022
США продолжат поддерживать Украину для "защиты свободы", заявил Блинкен
США поддерживали Украину на протяжении 31 года ее независимости и продолжат находиться рядом для помощи в обороне, заявил в среду государственный секретарь США... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T17:08
2022-08-24T17:08
2022-08-24T17:08
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ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. США поддерживали Украину на протяжении 31 года ее независимости и продолжат находиться рядом для помощи в обороне, заявил в среду государственный секретарь США Энтони Блинкен."Соединенные Штаты были вместе с украинским народом 31 год (со дня провозглашения независимости), и мы продолжим уверенно поддерживать его для обороны своей свободы", - говорится в заявлении Блинкена по случаю дня независимости Украины.Американский дипломат также пообещал, что Украина останется суверенным и независимым государством.Украина 24 августа отмечает День независимости. В этот день в 1991 году Верховный Совет УССР принял Акт провозглашения независимости республики.
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в мире, украина, сша, энтони блинкен
В мире, Украина, США, Энтони Блинкен
США продолжат поддерживать Украину для "защиты свободы", заявил Блинкен
Госсекретарь Блинкен: США продолжат поддерживать украинский народ для обороны свободы