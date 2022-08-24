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Госдеп: США готовы предоставлять Украине все необходимое для обороны - РИА Новости, 24.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220824/ssha-1811878655.html
Госдеп: США готовы предоставлять Украине все необходимое для обороны
Госдеп: США готовы предоставлять Украине все необходимое для обороны - РИА Новости, 24.08.2022
Госдеп: США готовы предоставлять Украине все необходимое для обороны
США готовы предоставлять Украине все, что потребуется для продолжения обороны, заявил в среду официальный представитель американского госдепартамента Нед Прайс. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T16:32
2022-08-24T16:32
специальная военная операция на украине
в мире
джо байден
владимир путин
сергей лавров
украина
россия
сша
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ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. США готовы предоставлять Украине все, что потребуется для продолжения обороны, заявил в среду официальный представитель американского госдепартамента Нед Прайс.Прайс также отметил, что с учетом последнего пакета помощи киевскому режиму общая сумма расходов Вашингтона на военную поддержку Украины достигла 13 миллиардов долларов.В среду президент США Джо Байден заявил о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине размером почти в 3 миллиарда долларов. Новый пакет военной помощи позволит Киеву приобрести системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, системы защиты от БПЛА и радары для обороны в "долгосрочной перспективе".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, джо байден, владимир путин, сергей лавров, украина, россия, сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Джо Байден, Владимир Путин, Сергей Лавров, Украина, Россия, США, НАТО
16:32 24.08.2022
 
Госдеп: США готовы предоставлять Украине все необходимое для обороны

Представитель Госдепа Прайс: США готовы предоставлять Украине все необходимое для обороны

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. США готовы предоставлять Украине все, что потребуется для продолжения обороны, заявил в среду официальный представитель американского госдепартамента Нед Прайс.
"Мы решительно настроены поддерживать Украину и делать все необходимое так долго, как придется, чтобы обеспечить ее всем, что потребуется для обороны", - заявил он в интервью CNN.
Прайс также отметил, что с учетом последнего пакета помощи киевскому режиму общая сумма расходов Вашингтона на военную поддержку Украины достигла 13 миллиардов долларов.
В среду президент США Джо Байден заявил о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине размером почти в 3 миллиарда долларов. Новый пакет военной помощи позволит Киеву приобрести системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, системы защиты от БПЛА и радары для обороны в "долгосрочной перспективе".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Украинские военнослужащие в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
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Эксперт объяснил, при каком условии помощь США Украине окажется бесполезной
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДжо БайденВладимир ПутинСергей ЛавровУкраинаРоссияСШАНАТО
 
 
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