Госдеп: США готовы предоставлять Украине все необходимое для обороны
Представитель Госдепа Прайс: США готовы предоставлять Украине все необходимое для обороны
© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. США готовы предоставлять Украине все, что потребуется для продолжения обороны, заявил в среду официальный представитель американского госдепартамента Нед Прайс.
"Мы решительно настроены поддерживать Украину и делать все необходимое так долго, как придется, чтобы обеспечить ее всем, что потребуется для обороны", - заявил он в интервью CNN.
Прайс также отметил, что с учетом последнего пакета помощи киевскому режиму общая сумма расходов Вашингтона на военную поддержку Украины достигла 13 миллиардов долларов.
В среду президент США Джо Байден заявил о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине размером почти в 3 миллиарда долларов. Новый пакет военной помощи позволит Киеву приобрести системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, системы защиты от БПЛА и радары для обороны в "долгосрочной перспективе".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.