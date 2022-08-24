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Госдеп: США готовы предоставлять Украине все необходимое для обороны

Госдеп: США готовы предоставлять Украине все необходимое для обороны - РИА Новости, 24.08.2022

Госдеп: США готовы предоставлять Украине все необходимое для обороны

США готовы предоставлять Украине все, что потребуется для продолжения обороны, заявил в среду официальный представитель американского госдепартамента Нед Прайс. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T16:32

2022-08-24T16:32

2022-08-24T16:32

специальная военная операция на украине

в мире

джо байден

владимир путин

сергей лавров

украина

россия

сша

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ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. США готовы предоставлять Украине все, что потребуется для продолжения обороны, заявил в среду официальный представитель американского госдепартамента Нед Прайс.Прайс также отметил, что с учетом последнего пакета помощи киевскому режиму общая сумма расходов Вашингтона на военную поддержку Украины достигла 13 миллиардов долларов.В среду президент США Джо Байден заявил о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине размером почти в 3 миллиарда долларов. Новый пакет военной помощи позволит Киеву приобрести системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, системы защиты от БПЛА и радары для обороны в "долгосрочной перспективе".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220824/pomosch-1811822717.html

украина

россия

сша

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, джо байден, владимир путин, сергей лавров, украина, россия, сша, нато