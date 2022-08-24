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Посольство России раскритиковало заявление Госдепа про убийство Дугиной

Посольство России раскритиковало заявление Госдепа про убийство Дугиной - РИА Новости, 24.08.2022

Посольство России раскритиковало заявление Госдепа про убийство Дугиной

Посольство России в Вашингтоне выразило негодование в связи с русофобскими заявлениями Госдепа про убийство журналистки Дарьи Дугиной. Об этом следует из... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T05:22

2022-08-24T05:22

2022-08-24T06:55

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

подрыв автомобиля дарьи дугиной

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Посольство России в Вашингтоне выразило негодование в связи с русофобскими заявлениями Госдепа про убийство журналистки Дарьи Дугиной. Об этом следует из опубликованного комментария дипмиссии.Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, комментируя гибель Дугиной, заявил, что США не исключают версию "операции под чужим флагом" со стороны России.Отмечается, что представители администрации Байдена не подвергают сомнению высказывания украинских деятелей о "непричастности" Киева к убийству.Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ведомства, после покушения она с ребенком уехала в Эстонию через Псковскую область. Следственный комитет не исключает, что, помимо Вовк, к убийству могли быть причастны иные лица.Владимир Путин наградил Дарью Дугину орденом Мужества посмертно.

https://ria.ru/20220821/khimoruzhie-1811058515.html

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в мире, нед прайс, россия, сша, киев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля дарьи дугиной