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Посольство России раскритиковало заявление Госдепа про убийство Дугиной - РИА Новости, 24.08.2022
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Посольство России раскритиковало заявление Госдепа про убийство Дугиной
Посольство России раскритиковало заявление Госдепа про убийство Дугиной - РИА Новости, 24.08.2022
Посольство России раскритиковало заявление Госдепа про убийство Дугиной
Посольство России в Вашингтоне выразило негодование в связи с русофобскими заявлениями Госдепа про убийство журналистки Дарьи Дугиной. Об этом следует из... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T05:22
2022-08-24T06:55
в мире
нед прайс
россия
сша
киев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
подрыв автомобиля дарьи дугиной
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Посольство России в Вашингтоне выразило негодование в связи с русофобскими заявлениями Госдепа про убийство журналистки Дарьи Дугиной. Об этом следует из опубликованного комментария дипмиссии.Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, комментируя гибель Дугиной, заявил, что США не исключают версию "операции под чужим флагом" со стороны России.Отмечается, что представители администрации Байдена не подвергают сомнению высказывания украинских деятелей о "непричастности" Киева к убийству.Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ведомства, после покушения она с ребенком уехала в Эстонию через Псковскую область. Следственный комитет не исключает, что, помимо Вовк, к убийству могли быть причастны иные лица.Владимир Путин наградил Дарью Дугину орденом Мужества посмертно.
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в мире, нед прайс, россия, сша, киев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля дарьи дугиной
В мире, Нед Прайс, Россия, США, Киев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной
05:22 24.08.2022 (обновлено: 06:55 24.08.2022)
 
Посольство России раскритиковало заявление Госдепа про убийство Дугиной

Посольство России в США выразило негодование из-за реакции Госдепа на убийство Дугиной

© РИА Новости / Александр КряжевЖурналистка, политолог Дарья Дугина
Журналистка, политолог Дарья Дугина - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Журналистка, политолог Дарья Дугина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Посольство России в Вашингтоне выразило негодование в связи с русофобскими заявлениями Госдепа про убийство журналистки Дарьи Дугиной. Об этом следует из опубликованного комментария дипмиссии.
Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, комментируя гибель Дугиной, заявил, что США не исключают версию "операции под чужим флагом" со стороны России.

"У нас вызывает глубочайшее негодование, что американские власти воспользовались этой ужасной трагедией, чтобы вновь транслировать набор безответственных русофобских заявлений", — подчеркнули в посольстве.

Отмечается, что представители администрации Байдена не подвергают сомнению высказывания украинских деятелей о "непричастности" Киева к убийству.

"Этот теракт не может быть поводом для очередных бесстыдных инсинуаций со стороны госдепартамента", — заключили в дипведомстве.

Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ведомства, после покушения она с ребенком уехала в Эстонию через Псковскую область. Следственный комитет не исключает, что, помимо Вовк, к убийству могли быть причастны иные лица.
Владимир Путин наградил Дарью Дугину орденом Мужества посмертно.
Здание посольства России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
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Посольство России призвало США ликвидировать свое химическое оружие
 
В миреНед ПрайсРоссияСШАКиевФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной
 
 
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