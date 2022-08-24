NBC News: США решили вложить деньги для Киева в разработку оружия
NBC News сообщило, что США вложат предназначенные Киеву деньги в разработку своего оружия
© AP Photo / Alex BrandonПогрузка боеприпасов для отправки на Украину на базе ВВС США Дувр
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка боеприпасов для отправки на Украину на базе ВВС США Дувр. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. Новый транш военной помощи США Украине включает средства на оборудование, которое только разрабатывается, его передача Киеву может занять "месяцы или годы", сообщает NBC News.
"Пентагон просил о системах ПВО и противотанковых (системах), а также БПЛА и оборудовании связи. Многие из этих систем не попадут в руки украинских бойцов еще месяцы или годы, потому что они до сих пор разрабатываются, сообщили чиновники", - передает телеканал.
Добавляется, что новый пакет помощи Украине на 3 миллиарда долларов, объявить о котором планируется в среду, может включать в себя дроны и оружие с новыми возможностями.
Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.