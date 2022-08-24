https://ria.ru/20220824/ssha-1811720830.html

NBC News: США решили вложить деньги для Киева в разработку оружия

NBC News: США решили вложить деньги для Киева в разработку оружия - РИА Новости, 24.08.2022

NBC News: США решили вложить деньги для Киева в разработку оружия

Новый транш военной помощи США Украине включает средства на оборудование, которое только разрабатывается, его передача Киеву может занять "месяцы или годы",... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T03:27

2022-08-24T03:27

2022-08-24T03:27

в мире

технологии

сергей лавров

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

россия

нато

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ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. Новый транш военной помощи США Украине включает средства на оборудование, которое только разрабатывается, его передача Киеву может занять "месяцы или годы", сообщает NBC News.Добавляется, что новый пакет помощи Украине на 3 миллиарда долларов, объявить о котором планируется в среду, может включать в себя дроны и оружие с новыми возможностями.Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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в мире, технологии, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, нато