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NBC News: США решили вложить деньги для Киева в разработку оружия - РИА Новости, 24.08.2022
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NBC News: США решили вложить деньги для Киева в разработку оружия
NBC News: США решили вложить деньги для Киева в разработку оружия - РИА Новости, 24.08.2022
NBC News: США решили вложить деньги для Киева в разработку оружия
Новый транш военной помощи США Украине включает средства на оборудование, которое только разрабатывается, его передача Киеву может занять "месяцы или годы",... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T03:27
2022-08-24T03:27
в мире
технологии
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
россия
нато
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ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. Новый транш военной помощи США Украине включает средства на оборудование, которое только разрабатывается, его передача Киеву может занять "месяцы или годы", сообщает NBC News.Добавляется, что новый пакет помощи Украине на 3 миллиарда долларов, объявить о котором планируется в среду, может включать в себя дроны и оружие с новыми возможностями.Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, технологии, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, нато
В мире, Технологии, Сергей Лавров, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, Россия, НАТО
03:27 24.08.2022
 
NBC News: США решили вложить деньги для Киева в разработку оружия

NBC News сообщило, что США вложат предназначенные Киеву деньги в разработку своего оружия

© AP Photo / Alex BrandonПогрузка боеприпасов для отправки на Украину на базе ВВС США Дувр
Погрузка боеприпасов для отправки на Украину на базе ВВС США Дувр - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка боеприпасов для отправки на Украину на базе ВВС США Дувр. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. Новый транш военной помощи США Украине включает средства на оборудование, которое только разрабатывается, его передача Киеву может занять "месяцы или годы", сообщает NBC News.
"Пентагон просил о системах ПВО и противотанковых (системах), а также БПЛА и оборудовании связи. Многие из этих систем не попадут в руки украинских бойцов еще месяцы или годы, потому что они до сих пор разрабатываются, сообщили чиновники", - передает телеканал.
Добавляется, что новый пакет помощи Украине на 3 миллиарда долларов, объявить о котором планируется в среду, может включать в себя дроны и оружие с новыми возможностями.
Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
Вчера, 19:45
США объявят о пакете помощи Киеву ко Дню независимости Украины, пишут СМИ
 
В миреТехнологииСергей ЛавровДмитрий Песков (спецпредставитель президента)УкраинаРоссияНАТО
 
 
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