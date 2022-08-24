https://ria.ru/20220824/srok-1811931693.html

В Саратовской области мать получила 15 лет колонии за убийство сына

В Саратовской области мать получила 15 лет колонии за убийство сына - РИА Новости, 24.08.2022

В Саратовской области мать получила 15 лет колонии за убийство сына

Саратовский областной суд в среду приговорил к 15 годам лишения свободы местную жительницу по обвинению в убийстве трехмесячного мальчика, который скончался... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T18:54

2022-08-24T18:54

2022-08-24T19:24

происшествия

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саратовская область

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САРАТОВ, 24 авг - РИА Новости. Саратовский областной суд в среду приговорил к 15 годам лишения свободы местную жительницу по обвинению в убийстве трехмесячного мальчика, который скончался из-за травмы головы, сообщило областное управление СК РФ.Ранее прокуратура региона сообщила, что в ночь на 29 сентября 2021 года в одном из домов по улице Урицкого города Вольска был обнаружен мертвым трехмесячный ребенок с травмой головы. По подозрению в убийстве следователи задержали его 20-летнюю мать."Приговором суда девушке назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 2 года", - говорится в сообщении СУСК в Telegram-канале.Следствие и суд установили, что в сентябре прошлого года мать, буду раздраженной плачем мальчика, подошла к нему и ударила кулаком в голову, а через несколько дней вновь из-за плача ребенка несколько раз ударила его в голову, после чего задушила. Вошедшая в комнату мать фигурантки обнаружила ребенка без признаков жизни и сообщила в правоохранительные органы, а мать ребенка сразу призналась в содеянном.Прокуратура региона уточнила, что суд признал подсудимую виновной по статьям УК РФ "Причинение малолетнему тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека" и "Убийство малолетнего".Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

https://ria.ru/20220823/gorka-1811536464.html

https://ria.ru/20220824/arest-1811922968.html

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