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В Севастополе дали условный срок стороннику украинского национализма
В Севастополе дали условный срок стороннику украинского национализма - РИА Новости, 24.08.2022
В Севастополе дали условный срок стороннику украинского национализма
Суд Севастополя приговорил сторонника украинского национализма к шести годам лишения свободы условно за хранение взрывного устройства, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T13:27
2022-08-24T13:27
2022-08-24T13:27
россия
севастополь
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Суд Севастополя приговорил сторонника украинского национализма к шести годам лишения свободы условно за хранение взрывного устройства, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ."Нахимовский районный суд Севастополя признал гражданина виновным в инкриминируемом ему преступлении по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, а также штрафом в размере 10 тысяч рублей", - говорится в сообщении.По данным ведомства, мужчина 1980 года рождения, являющийся сторонником украинского национализма, хранил у себя дома взрывное устройство мощностью 590 граммов в тротиловом эквиваленте. Приговор суда вступил в силу.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, севастополь, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Севастополь, Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Севастополе дали условный срок стороннику украинского национализма
В Севастополе украинскому националисту дали срок за хранение взрывного устройства