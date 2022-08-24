Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе дали условный срок стороннику украинского национализма - РИА Новости, 24.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220824/srok-1811810091.html
В Севастополе дали условный срок стороннику украинского национализма
В Севастополе дали условный срок стороннику украинского национализма - РИА Новости, 24.08.2022
В Севастополе дали условный срок стороннику украинского национализма
Суд Севастополя приговорил сторонника украинского национализма к шести годам лишения свободы условно за хранение взрывного устройства, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T13:27
2022-08-24T13:27
россия
севастополь
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_e9b0a4c938a7007f989845845688797b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Суд Севастополя приговорил сторонника украинского национализма к шести годам лишения свободы условно за хранение взрывного устройства, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ."Нахимовский районный суд Севастополя признал гражданина виновным в инкриминируемом ему преступлении по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, а также штрафом в размере 10 тысяч рублей", - говорится в сообщении.По данным ведомства, мужчина 1980 года рождения, являющийся сторонником украинского национализма, хранил у себя дома взрывное устройство мощностью 590 граммов в тротиловом эквиваленте. Приговор суда вступил в силу.
https://ria.ru/20220823/diversant-1811562649.html
россия
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, севастополь, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Севастополь, Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
13:27 24.08.2022
 
В Севастополе дали условный срок стороннику украинского национализма

В Севастополе украинскому националисту дали срок за хранение взрывного устройства

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Суд Севастополя приговорил сторонника украинского национализма к шести годам лишения свободы условно за хранение взрывного устройства, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.
"Нахимовский районный суд Севастополя признал гражданина виновным в инкриминируемом ему преступлении по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, а также штрафом в размере 10 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, мужчина 1980 года рождения, являющийся сторонником украинского национализма, хранил у себя дома взрывное устройство мощностью 590 граммов в тротиловом эквиваленте. Приговор суда вступил в силу.
Баннер в Донецке - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
Вчера, 14:46
Украинский диверсант, планировавший теракт на референдуме, сдался МГБ ДНР
 
РоссияСевастопольПроисшествияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала