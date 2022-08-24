https://ria.ru/20220824/srok-1811810091.html

В Севастополе дали условный срок стороннику украинского национализма

В Севастополе дали условный срок стороннику украинского национализма - РИА Новости, 24.08.2022

В Севастополе дали условный срок стороннику украинского национализма

Суд Севастополя приговорил сторонника украинского национализма к шести годам лишения свободы условно за хранение взрывного устройства, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T13:27

2022-08-24T13:27

2022-08-24T13:27

россия

севастополь

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Суд Севастополя приговорил сторонника украинского национализма к шести годам лишения свободы условно за хранение взрывного устройства, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ."Нахимовский районный суд Севастополя признал гражданина виновным в инкриминируемом ему преступлении по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, а также штрафом в размере 10 тысяч рублей", - говорится в сообщении.По данным ведомства, мужчина 1980 года рождения, являющийся сторонником украинского национализма, хранил у себя дома взрывное устройство мощностью 590 граммов в тротиловом эквиваленте. Приговор суда вступил в силу.

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россия

севастополь

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, севастополь, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)