https://ria.ru/20220824/spetsoperatsiya-1811812188.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.08.2022

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.08.2022 - РИА Новости, 24.08.2022

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.08.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T13:57

2022-08-24T13:57

2022-08-24T13:57

инфографика

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 24 августа 2022 годаПодразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. Украинские войска несут большие потери в районах боевых действий в Соледаре и Марьинке. В Артёмовске уничтожено более 50 процентов личного состава 20-го батальона 93-й механизированной бригады, военнослужащие батальона самовольно оставили позиции и убыли в неизвестном направлении. Идут активные действия по окружению группировки ВСУ в районе Авдеевки.Параллельно российские войска уничтожают военные объекты украинской армии. За минувшие сутки ликвидированы семь пунктов управления, пять складов с боеприпасами, поражен пункт временный дислокации 72-й механизированной бригады. Средства противовоздушной обороны сбили семь беспилотников и перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 268 самолетов, 148 вертолетов, 1803 беспилотника, 369 зенитных ракетных комплексов, 819 реактивных систем залпового огня, 4382 танка и других бронемашин, 3339 орудий полевой артиллерии и 5034 единицы автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), спецоперация, инфографика