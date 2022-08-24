https://ria.ru/20220824/sobyanin-1811957520.html

Спецоперация объединила россиян, заявил Собянин

Спецоперация объединила россиян, заявил Собянин - РИА Новости, 24.08.2022

Спецоперация объединила россиян, заявил Собянин

Когда началась российская специальная военная операция на Украине, многие думали, что она расколет общество, но произошел политический консенсус, москвичи... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T21:16

2022-08-24T21:16

2022-08-24T21:23

общество

москва

луганск

россия

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Когда началась российская специальная военная операция на Украине, многие думали, что она расколет общество, но произошел политический консенсус, москвичи отнеслись с пониманием, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Когда началась специальная военная операция, многие думали, что это расколет наше общество. Но, наоборот, произошел политический консенсус и подавляющее большинство россиян и москвичей с пониманием относились к тем задачам, которые стояли перед военной операцией. Более того, они активно поддерживают ее", - сказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ.Кроме того, он отметил, что, поддерживая военную операцию, граждане должны понимать, что она проводится ради людей, которые там живут и ради безопасности России."Нам важно не только провести военную операцию, но и наладить там мирную жизнь... Это задача не только федеральных органов, но и всех регионов, поэтому большинство регионов участвуют там в налаживании жизни, восстановлении социальных объектов, жилья, коммунальных и так далее. Мы взяли на себя два больших самых города. Это Луганск и Донецк", - сказал Собянин.Также Собянин добавил, что в дальнейшем на примере Севастополя Москва будет создавать долгосрочные программы, сотрудничества во всех сферах жизни так, чтобы поддержать жителей Донецка и Луганска.

https://ria.ru/20220824/moskva-1811952780.html

москва

луганск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, москва, луганск, россия