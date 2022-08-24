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Спецоперация объединила россиян, заявил Собянин - РИА Новости, 24.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220824/sobyanin-1811957520.html
Спецоперация объединила россиян, заявил Собянин
Спецоперация объединила россиян, заявил Собянин - РИА Новости, 24.08.2022
Спецоперация объединила россиян, заявил Собянин
Когда началась российская специальная военная операция на Украине, многие думали, что она расколет общество, но произошел политический консенсус, москвичи... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T21:16
2022-08-24T21:23
общество
москва
луганск
россия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Когда началась российская специальная военная операция на Украине, многие думали, что она расколет общество, но произошел политический консенсус, москвичи отнеслись с пониманием, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Когда началась специальная военная операция, многие думали, что это расколет наше общество. Но, наоборот, произошел политический консенсус и подавляющее большинство россиян и москвичей с пониманием относились к тем задачам, которые стояли перед военной операцией. Более того, они активно поддерживают ее", - сказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ.Кроме того, он отметил, что, поддерживая военную операцию, граждане должны понимать, что она проводится ради людей, которые там живут и ради безопасности России."Нам важно не только провести военную операцию, но и наладить там мирную жизнь... Это задача не только федеральных органов, но и всех регионов, поэтому большинство регионов участвуют там в налаживании жизни, восстановлении социальных объектов, жилья, коммунальных и так далее. Мы взяли на себя два больших самых города. Это Луганск и Донецк", - сказал Собянин.Также Собянин добавил, что в дальнейшем на примере Севастополя Москва будет создавать долгосрочные программы, сотрудничества во всех сферах жизни так, чтобы поддержать жителей Донецка и Луганска.
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общество, москва, луганск, россия
Общество, Москва, Луганск, Россия, Специальная военная операция на Украине
21:16 24.08.2022 (обновлено: 21:23 24.08.2022)
 
Спецоперация объединила россиян, заявил Собянин

Мэр Москвы Собянин: военная операция не расколола общество, оно отнеслось с пониманием

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Когда началась российская специальная военная операция на Украине, многие думали, что она расколет общество, но произошел политический консенсус, москвичи отнеслись с пониманием, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Когда началась специальная военная операция, многие думали, что это расколет наше общество. Но, наоборот, произошел политический консенсус и подавляющее большинство россиян и москвичей с пониманием относились к тем задачам, которые стояли перед военной операцией. Более того, они активно поддерживают ее", - сказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ.
Кроме того, он отметил, что, поддерживая военную операцию, граждане должны понимать, что она проводится ради людей, которые там живут и ради безопасности России.
"Нам важно не только провести военную операцию, но и наладить там мирную жизнь... Это задача не только федеральных органов, но и всех регионов, поэтому большинство регионов участвуют там в налаживании жизни, восстановлении социальных объектов, жилья, коммунальных и так далее. Мы взяли на себя два больших самых города. Это Луганск и Донецк", - сказал Собянин.
Также Собянин добавил, что в дальнейшем на примере Севастополя Москва будет создавать долгосрочные программы, сотрудничества во всех сферах жизни так, чтобы поддержать жителей Донецка и Луганска.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
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