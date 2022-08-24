21:16 24.08.2022 (обновлено: 21:23 24.08.2022)
Спецоперация объединила россиян, заявил Собянин
Мэр Москвы Собянин: военная операция не расколола общество, оно отнеслось с пониманием
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Когда началась российская специальная военная операция на Украине, многие думали, что она расколет общество, но произошел политический консенсус, москвичи отнеслись с пониманием, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Когда началась специальная военная операция, многие думали, что это расколет наше общество. Но, наоборот, произошел политический консенсус и подавляющее большинство россиян и москвичей с пониманием относились к тем задачам, которые стояли перед военной операцией. Более того, они активно поддерживают ее", - сказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ.
Кроме того, он отметил, что, поддерживая военную операцию, граждане должны понимать, что она проводится ради людей, которые там живут и ради безопасности России.
"Нам важно не только провести военную операцию, но и наладить там мирную жизнь... Это задача не только федеральных органов, но и всех регионов, поэтому большинство регионов участвуют там в налаживании жизни, восстановлении социальных объектов, жилья, коммунальных и так далее. Мы взяли на себя два больших самых города. Это Луганск и Донецк", - сказал Собянин.
Также Собянин добавил, что в дальнейшем на примере Севастополя Москва будет создавать долгосрочные программы, сотрудничества во всех сферах жизни так, чтобы поддержать жителей Донецка и Луганска.