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Россия призвала мировые структуры оценить снос памятника Освободителям Риги - РИА Новости, 24.08.2022
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Россия призвала мировые структуры оценить снос памятника Освободителям Риги
Россия призвала мировые структуры оценить снос памятника Освободителям Риги - РИА Новости, 24.08.2022
Россия призвала мировые структуры оценить снос памятника Освободителям Риги
Посольство РФ в Латвии в связи со сносом памятника Освободителям Риги призвало международные профильные структуры дать оценку неприемлемой ситуации с... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T15:25
2022-08-24T15:25
в мире
россия
латвия
рига
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Посольство РФ в Латвии в связи со сносом памятника Освободителям Риги призвало международные профильные структуры дать оценку неприемлемой ситуации с историко-мемориальным наследием в этой стране.Власти Латвии начали сносить памятник Освободителям Риги 23 августа, в этот же день в столице начались протесты против сноса монумента. Полиция Латвии информировала, что задержала 14 человек у памятника Освободителям Риги в парке Победы, возбуждено 14 дел об административных правонарушениях. В среду демонтаж памятника возобновился."Налицо грубое пренебрежение Ригой принятыми в цивилизованном мире нормами поведения, не говоря уже о нарушении международных обязательств, на что мы неоднократно указывали по многочисленным аналогичным поводам. Призываем международные профильные структуры и все правозащитное сообщество перестать покрывать латвийский режим, руководствуясь принципом "своему все с рук сойдет", и, наконец, дать адекватную оценку откровенно неприемлемой ситуации с сохранением историко-мемориального наследия в этой европейской стране", - говорится в сообщении посольства, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook*.В российской дипмиссии назвали снос памятника "варварской русофобской выходкой, получившей одобрение высшего руководства республики", а также "надругательством над памятью сотен тысяч советских воинов, включая русских, латышей и представителей других братских народов, которые сражались плечом к плечу и победили в смертельной схватке с абсолютным злом – фашизмом, отстояв право на существование Латвии и всего европейского континента"."Симптоматично, что на всех несогласных с действиями властей моментально навешивается ярлык "угрозы нацбезопасности". Представители неравнодушной общественности, возмущенные происходящим в центре латвийской столицы, грубо задерживаются полицией, из уст первых лиц государства в их адрес звучат всевозможные угрозы, начиная от выдворения и лишения права на постоянное проживание в ЛР (Латвийской Республике - ред.), заканчивая уголовным преследованием", - говорится в сообщении российской дипмиссии.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Insragram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, россия, латвия, рига
В мире, Россия, Латвия, Рига
15:25 24.08.2022
 
Россия призвала мировые структуры оценить снос памятника Освободителям Риги

Российское посольство призвало мировые структуры оценить снос памятника Освободителям Риги

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСнос памятника Освободителям Риги
Снос памятника Освободителям Риги - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Снос памятника Освободителям Риги
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Посольство РФ в Латвии в связи со сносом памятника Освободителям Риги призвало международные профильные структуры дать оценку неприемлемой ситуации с историко-мемориальным наследием в этой стране.
Власти Латвии начали сносить памятник Освободителям Риги 23 августа, в этот же день в столице начались протесты против сноса монумента. Полиция Латвии информировала, что задержала 14 человек у памятника Освободителям Риги в парке Победы, возбуждено 14 дел об административных правонарушениях. В среду демонтаж памятника возобновился.
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"Налицо грубое пренебрежение Ригой принятыми в цивилизованном мире нормами поведения, не говоря уже о нарушении международных обязательств, на что мы неоднократно указывали по многочисленным аналогичным поводам. Призываем международные профильные структуры и все правозащитное сообщество перестать покрывать латвийский режим, руководствуясь принципом "своему все с рук сойдет", и, наконец, дать адекватную оценку откровенно неприемлемой ситуации с сохранением историко-мемориального наследия в этой европейской стране", - говорится в сообщении посольства, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook*.
В российской дипмиссии назвали снос памятника "варварской русофобской выходкой, получившей одобрение высшего руководства республики", а также "надругательством над памятью сотен тысяч советских воинов, включая русских, латышей и представителей других братских народов, которые сражались плечом к плечу и победили в смертельной схватке с абсолютным злом – фашизмом, отстояв право на существование Латвии и всего европейского континента".
"Симптоматично, что на всех несогласных с действиями властей моментально навешивается ярлык "угрозы нацбезопасности". Представители неравнодушной общественности, возмущенные происходящим в центре латвийской столицы, грубо задерживаются полицией, из уст первых лиц государства в их адрес звучат всевозможные угрозы, начиная от выдворения и лишения права на постоянное проживание в ЛР (Латвийской Республике - ред.), заканчивая уголовным преследованием", - говорится в сообщении российской дипмиссии.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Insragram) запрещена в России как экстремистская
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