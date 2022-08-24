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В Коми наблюдается смог из-за лесных пожаров - РИА Новости, 24.08.2022
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В Коми наблюдается смог из-за лесных пожаров
В Коми наблюдается смог из-за лесных пожаров - РИА Новости, 24.08.2022
В Коми наблюдается смог из-за лесных пожаров
В Коми из-за лесных пожаров наблюдается задымление в городах Ухта и Сосногорск, а также в окрестных поселках, при этом угрозы самим населенным пунктам нет,... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T15:09
2022-08-24T15:09
россия
происшествия
республика коми
ухта
сосногорск (район)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг – РИА Новости. В Коми из-за лесных пожаров наблюдается задымление в городах Ухта и Сосногорск, а также в окрестных поселках, при этом угрозы самим населенным пунктам нет, сообщило минприроды региона.В среду в некоторых Telegram-каналах появились сообщения о превращении Ухты в Сайлент Хилл из-за смога и повсеместного запаха гари."Вниманию жителей городов Ухта и Сосногорск, а также близлежащих населенных пунктов. Минприроды Коми информирует Вас о том, что в Боровском, Кедвинском, Ухтинском и Сюзьюнском участковых лесничествах продолжают действовать лесные пожары. Это является причиной образования задымления", - информирует ведомство в своем Telegram-канале.Как отмечает минприроды Коми, в настоящее время пожары тушат, но лесопожарная обстановка осложнена аномально высокой температурой без осадков. При этом угрозы населенным пунктам нет, добавляют в региональном министерстве природных ресурсов.Администрация Ухты сообщает на своем сайте, что местный отдел Роспотребнадзора контролирует уровень загрязнения воздуха из-за лесных пожаров. При этом горожанам рекомендуется сократить пребывание на открытом воздухе и не открывать окна, а на улице пользоваться масками. Также ведомство советует пить много несладкой жидкости и чаще проводить влажную уборку дома и на работе.
https://ria.ru/20220824/pozhary-1811811000.html
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россия
республика коми
ухта
сосногорск (район)
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россия, происшествия, республика коми, ухта, сосногорск (район), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Россия, Происшествия, Республика Коми, Ухта, Сосногорск (район), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
15:09 24.08.2022
 
В Коми наблюдается смог из-за лесных пожаров

В Ухте и Сосногорске в Коми наблюдается смог из-за лесных пожаров

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг – РИА Новости. В Коми из-за лесных пожаров наблюдается задымление в городах Ухта и Сосногорск, а также в окрестных поселках, при этом угрозы самим населенным пунктам нет, сообщило минприроды региона.
В среду в некоторых Telegram-каналах появились сообщения о превращении Ухты в Сайлент Хилл из-за смога и повсеместного запаха гари.
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"Вниманию жителей городов Ухта и Сосногорск, а также близлежащих населенных пунктов. Минприроды Коми информирует Вас о том, что в Боровском, Кедвинском, Ухтинском и Сюзьюнском участковых лесничествах продолжают действовать лесные пожары. Это является причиной образования задымления", - информирует ведомство в своем Telegram-канале.
Как отмечает минприроды Коми, в настоящее время пожары тушат, но лесопожарная обстановка осложнена аномально высокой температурой без осадков. При этом угрозы населенным пунктам нет, добавляют в региональном министерстве природных ресурсов.
Администрация Ухты сообщает на своем сайте, что местный отдел Роспотребнадзора контролирует уровень загрязнения воздуха из-за лесных пожаров. При этом горожанам рекомендуется сократить пребывание на открытом воздухе и не открывать окна, а на улице пользоваться масками. Также ведомство советует пить много несладкой жидкости и чаще проводить влажную уборку дома и на работе.
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РоссияПроисшествияРеспублика КомиУхтаСосногорск (район)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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