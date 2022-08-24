12:35 24.08.2022 (обновлено: 12:38 24.08.2022)
В Херсонской области обнаружили схрон с наркотиками для украинских боевиков
В Херсонской области обнаружили схрон с наркотиками и оружием для украинских боевиков
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ. Архивное фото
ХЕРСОН, 24 авг – РИА Новости. Российские силовики обнаружили в Херсонской области схрон с оружием и наркотиками, предназначавшийся для украинских диверсантов, сообщил РИА Новости сотрудник российских силовых структур.
На видеокадрах РИА Новости с места обнаружения схрона в поселке Велетенское Белозерского района видно, что арсенал для диверсантов был спрятан под досками пола: это два гранатомета, коробки и упаковки патронов, свертки. Как пояснил собеседник агентства, изъяты гранатометы РПГ-18 и РПГ-22, девять гранат РГД-5, РГН и Ф-1, более 3 тысяч патронов к автомату и пулемету Калашникова и другому огнестрельному оружию.
"Кроме того, обнаружены семь свертков с наркотическим веществом, предположительно, марихуаной общим весом примерно 30 граммов", - сказал представитель российских силовых структур.
Он пояснил, что обнаружить схрон помогли местные жители – они рассказали российским силовикам, что в этом здании ранее располагалась больница, до начала российской спецоперации ее занял штаб украинской территориальной обороны, но в феврале командование и бойцы сбежали в соседнюю Николаевскую область.
"Характер и место схрона указывает, что оружие готовилось к последующему использованию диверсионными группами ВСУ против российских военнослужащих и жителей Белозерского района", - отметил собеседник агентства.
В течение июля-августа в Херсоне нашли несколько диверсионных украинских групп, в том числе наводчиков ракетно-артиллерийских ударов, а также "спящую ячейку" украинских диверсантов. Кроме того, российские силовики выявили одну из самых крупных диверсионных групп в Херсоне и области, которую курировали сотрудники Службы безопасности Украины из Одессы, были задержаны ее члены, помимо оружия изъято 48 килограммов тротила, который хотели использовать для подрыва железной дороги. Также российские силовики обнаружили несколько схронов с оружием: гранатометами, автоматами, пулеметом и даже двумя ПЗРК "Игла". Кроме того, российские силовики нашли перевалочный пункт украинских диверсионных групп и несколько огневых позиций, оборудованных для обстрелов трасс, по которым передвигаются конвои с гуманитарной помощью, российская военная техника и гражданский автотранспорт.