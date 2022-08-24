https://ria.ru/20220824/sk-1811938744.html

СК начал проверку из-за смерти двух братьев, пропавших в Ессентуках

СК начал проверку из-за смерти двух братьев, пропавших в Ессентуках - РИА Новости, 24.08.2022

СК начал проверку из-за смерти двух братьев, пропавших в Ессентуках

Следователи на Ставрополье выясняют обстоятельства смерти двух несовершеннолетних братьев, которые пропали 17 августа в Ессентуках, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T19:26

2022-08-24T19:26

2022-08-24T19:26

происшествия

ессентуки

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЯТИГОРСК, 24 авг - РИА Новости. Следователи на Ставрополье выясняют обстоятельства смерти двух несовершеннолетних братьев, которые пропали 17 августа в Ессентуках, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК по региону.Ранее в полиции Ессентуков сообщили об исчезновении двух братьев 2004 года рождения, которые 17 августа вечером вышли из дома и пропали."Выясняем обстоятельства смерти подростков", - отметили в СК.

https://ria.ru/20220823/proverka-1811558640.html

ессентуки

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2022

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происшествия, ессентуки, следственный комитет россии (ск рф)