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СК начал проверку из-за смерти двух братьев, пропавших в Ессентуках
СК начал проверку из-за смерти двух братьев, пропавших в Ессентуках - РИА Новости, 24.08.2022
СК начал проверку из-за смерти двух братьев, пропавших в Ессентуках
Следователи на Ставрополье выясняют обстоятельства смерти двух несовершеннолетних братьев, которые пропали 17 августа в Ессентуках, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T19:26
2022-08-24T19:26
2022-08-24T19:26
происшествия
ессентуки
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЯТИГОРСК, 24 авг - РИА Новости. Следователи на Ставрополье выясняют обстоятельства смерти двух несовершеннолетних братьев, которые пропали 17 августа в Ессентуках, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК по региону.Ранее в полиции Ессентуков сообщили об исчезновении двух братьев 2004 года рождения, которые 17 августа вечером вышли из дома и пропали."Выясняем обстоятельства смерти подростков", - отметили в СК.
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происшествия, ессентуки, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ессентуки, Следственный комитет России (СК РФ)
СК начал проверку из-за смерти двух братьев, пропавших в Ессентуках
СК выясняет причину смерти двух братьев, пропавших 17 августа в Ессентуках