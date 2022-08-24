https://ria.ru/20220824/siriya-1811793994.html
Турецкий беспилотник нанес удар по городу на севере Сирии, сообщили СМИ
Турецкий беспилотник нанес удар по городу на севере Сирии, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.08.2022
Турецкий беспилотник нанес удар по городу на севере Сирии, сообщили СМИ
Турецкий боевой беспилотник нанес удар по городу Телль-Рифъат в провинции Алеппо на севере Сирии, шестеро жителей ранены, передает курдское агентство ANHA. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T12:30
2022-08-24T12:30
2022-08-24T12:30
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Турецкий боевой беспилотник нанес удар по городу Телль-Рифъат в провинции Алеппо на севере Сирии, шестеро жителей ранены, передает курдское агентство ANHA."Недавно турецкий боевой беспилотник атаковал (одноименный – ред.) центр округа Телль-Рифъат. Согласно первоначальной информации, в результате этой атаки шесть человек были ранены, один из них в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.В конце июня турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Турция проведет на севере Сирии военную операцию, которую "поймет" международное сообщество, такой опыт у Анкары имеется. Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска.
https://ria.ru/20220824/siriya-1811723017.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, алеппо, турция, беспилотники, бпла
Война в Сирии, В мире, Сирия, Алеппо, Турция, Беспилотники, БПЛА
Турецкий беспилотник нанес удар по городу на севере Сирии, сообщили СМИ
ANHA: шесть человек ранены при ударе турецкого беспилотника по сирийскому Телль-Рифъату