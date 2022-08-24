https://ria.ru/20220824/siriya-1811793994.html

Турецкий беспилотник нанес удар по городу на севере Сирии, сообщили СМИ

Турецкий беспилотник нанес удар по городу на севере Сирии, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.08.2022

Турецкий беспилотник нанес удар по городу на севере Сирии, сообщили СМИ

Турецкий боевой беспилотник нанес удар по городу Телль-Рифъат в провинции Алеппо на севере Сирии, шестеро жителей ранены, передает курдское агентство ANHA. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T12:30

2022-08-24T12:30

2022-08-24T12:30

война в сирии

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сирия

алеппо

турция

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Турецкий боевой беспилотник нанес удар по городу Телль-Рифъат в провинции Алеппо на севере Сирии, шестеро жителей ранены, передает курдское агентство ANHA."Недавно турецкий боевой беспилотник атаковал (одноименный – ред.) центр округа Телль-Рифъат. Согласно первоначальной информации, в результате этой атаки шесть человек были ранены, один из них в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.В конце июня турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Турция проведет на севере Сирии военную операцию, которую "поймет" международное сообщество, такой опыт у Анкары имеется. Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска.

https://ria.ru/20220824/siriya-1811723017.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, сирия, алеппо, турция, беспилотники, бпла