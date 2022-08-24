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Киев расправляется с солдатами, которые сдаются в плен, заявил Шойгу - РИА Новости, 24.08.2022
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Киев расправляется с солдатами, которые сдаются в плен, заявил Шойгу
Киев расправляется с солдатами, которые сдаются в плен, заявил Шойгу - РИА Новости, 24.08.2022
Киев расправляется с солдатами, которые сдаются в плен, заявил Шойгу
Большое количество украинских военнослужащих добровольно сдаются в плен, Киев опасается их разоблачающих показаний и расправляется с собственными солдатами,... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T10:40
2022-08-24T10:40
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ТАШКЕНТ, 24 авг - РИА Новости. Большое количество украинских военнослужащих добровольно сдаются в плен, Киев опасается их разоблачающих показаний и расправляется с собственными солдатами, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в среду."Сейчас большое количество украинских военнослужащих, зная о гуманном отношении российской стороны к военнопленным, добровольно складывают оружие. Однако киевский режим для запугивания и предотвращения сдачи в плен других, а также опасаясь разоблачающих показаний, расправляется с собственными солдатами", - сказал Шойгу.В качестве примера он привёл нанесение удара по следственному изолятору в Еленовке, в котором содержались украинские военнопленные, в том числе из батальона "Азов"*"В результате 50 человек погибли, 73 ранены", - сказал Шойгу.Он также сообщил об имеющихся доказательствах нарушения Украиной международных норм обращения с военнопленными. "Факты пыток и зверских убийств российских военнопленных выкладываются в интернет самими исполнителями этих бесчеловечных актов",- отметил министр обороны РФ.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20220824/shos-1811755439.html
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в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина
В мире, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Украина
10:40 24.08.2022
 
Киев расправляется с солдатами, которые сдаются в плен, заявил Шойгу

Шойгу: Киев, опасаясь разоблачений, расправляется с солдатами, которые сдаются в плен

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр обороны России Сергей Шойгу. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 24 авг - РИА Новости. Большое количество украинских военнослужащих добровольно сдаются в плен, Киев опасается их разоблачающих показаний и расправляется с собственными солдатами, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в среду.
"Сейчас большое количество украинских военнослужащих, зная о гуманном отношении российской стороны к военнопленным, добровольно складывают оружие. Однако киевский режим для запугивания и предотвращения сдачи в плен других, а также опасаясь разоблачающих показаний, расправляется с собственными солдатами", - сказал Шойгу.
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
10:36
Военно-биологическая программа США угрожает странам ШОС, заявил Шойгу
В качестве примера он привёл нанесение удара по следственному изолятору в Еленовке, в котором содержались украинские военнопленные, в том числе из батальона "Азов"*
"В результате 50 человек погибли, 73 ранены", - сказал Шойгу.
Он также сообщил об имеющихся доказательствах нарушения Украиной международных норм обращения с военнопленными. "Факты пыток и зверских убийств российских военнопленных выкладываются в интернет самими исполнителями этих бесчеловечных актов",- отметил министр обороны РФ.
*Запрещенная в России террористическая организация
Американские РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
10:31Специальная военная операция на Украине
Шойгу назвал цель США на Украине
 
В миреМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияУкраина
 
 
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