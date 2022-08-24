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В Абакане школьника примотали пленкой к столбу - РИА Новости, 24.08.2022
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В Абакане школьника примотали пленкой к столбу
В Абакане школьника примотали пленкой к столбу - РИА Новости, 24.08.2022
В Абакане школьника примотали пленкой к столбу
Следователи начали проверку инцидента со школьником в Абакане, которого подростки обмотали пленкой и привязали к столбу, сообщили журналистам в ГСУСК по... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T14:08
2022-08-24T14:45
происшествия
абакан
следственный комитет россии (ск рф)
россия
республика хакасия
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КРАСНОЯРСК, 24 авг — РИА Новости. Следователи начали проверку инцидента со школьником в Абакане, которого подростки обмотали пленкой и привязали к столбу, сообщили журналистам в ГСУСК по Красноярскому краю и Хакасии.Ранее в соцсетях сотрудники управления обнаружили видеоролик, где на территории одной из школ Абакана около ребенка, привязанного к столбу полиэтиленовой пленкой, находятся совершающие противоправные действия подростки."По данному факту следственным отделом по городу Абакану… организовано проведение процессуальной проверки", — говорится в сообщении.По ее результатам будет принято процессуальное решение.
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абакан
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происшествия, абакан, следственный комитет россии (ск рф), россия, республика хакасия
Происшествия, Абакан, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Республика Хакасия
14:08 24.08.2022 (обновлено: 14:45 24.08.2022)
 
В Абакане школьника примотали пленкой к столбу

СК начал проверку из-за инцидента с примотанным пленкой к столбу школьником в Абакане

CC BY-SA 4.0 / Annenkoan / Город Абакан с горы Самохвал
Город Абакан с горы Самохвал - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
CC BY-SA 4.0 / Annenkoan /
Город Абакан с горы Самохвал. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 24 авг — РИА Новости. Следователи начали проверку инцидента со школьником в Абакане, которого подростки обмотали пленкой и привязали к столбу, сообщили журналистам в ГСУСК по Красноярскому краю и Хакасии.
Ранее в соцсетях сотрудники управления обнаружили видеоролик, где на территории одной из школ Абакана около ребенка, привязанного к столбу полиэтиленовой пленкой, находятся совершающие противоправные действия подростки.
"По данному факту следственным отделом по городу Абакану… организовано проведение процессуальной проверки", — говорится в сообщении.
По ее результатам будет принято процессуальное решение.
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ПроисшествияАбаканСледственный комитет России (СК РФ)РоссияРеспублика Хакасия
 
 
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