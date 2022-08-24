https://ria.ru/20220824/shkolnik-1811822865.html

В Абакане школьника примотали пленкой к столбу

В Абакане школьника примотали пленкой к столбу - РИА Новости, 24.08.2022

В Абакане школьника примотали пленкой к столбу

Следователи начали проверку инцидента со школьником в Абакане, которого подростки обмотали пленкой и привязали к столбу, сообщили журналистам в ГСУСК по... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T14:08

2022-08-24T14:08

2022-08-24T14:45

происшествия

абакан

следственный комитет россии (ск рф)

россия

республика хакасия

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КРАСНОЯРСК, 24 авг — РИА Новости. Следователи начали проверку инцидента со школьником в Абакане, которого подростки обмотали пленкой и привязали к столбу, сообщили журналистам в ГСУСК по Красноярскому краю и Хакасии.Ранее в соцсетях сотрудники управления обнаружили видеоролик, где на территории одной из школ Абакана около ребенка, привязанного к столбу полиэтиленовой пленкой, находятся совершающие противоправные действия подростки."По данному факту следственным отделом по городу Абакану… организовано проведение процессуальной проверки", — говорится в сообщении.По ее результатам будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20220723/podrostok-1804468490.html

абакан

россия

республика хакасия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, абакан, следственный комитет россии (ск рф), россия, республика хакасия