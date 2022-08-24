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Готовность школы на 825 мест в подмосковном Дрожжино составляет 25% - РИА Новости, 24.08.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220824/shkola-1811862342.html
Готовность школы на 825 мест в подмосковном Дрожжино составляет 25%
Готовность школы на 825 мест в подмосковном Дрожжино составляет 25% - РИА Новости, 24.08.2022
Готовность школы на 825 мест в подмосковном Дрожжино составляет 25%
Строительная готовность общеобразовательной школы в микрорайоне Дрожжино Ленинского городского округа Московской области составляет 25%, говорится в сообщении... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T15:57
2022-08-24T15:57
новости подмосковья
строительство
московская область (подмосковье)
школа
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Строительная готовность общеобразовательной школы в микрорайоне Дрожжино Ленинского городского округа Московской области составляет 25%, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.Строительство ведется в рамках госпрограммы "Строительство объектов социальной инфраструктуры" за счет средств бюджета. Общая площадь 3-х этажного здания составит более 12,4 тысячи квадратных метров."В настоящее время строители приступили к армированию и бетонированию вертикальных конструкций третьего этажа. Строительная готовность объекта оценивается в 25%. Все работы ведутся в соответствии с графиком, завершить строительство планируется в 2023 году", - приводятся слова главы ведомства Владимира Локтева.
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строительство, московская область (подмосковье), школа
Новости Подмосковья, Строительство, Московская область (Подмосковье), Школа
15:57 24.08.2022
 

Готовность школы на 825 мест в подмосковном Дрожжино составляет 25%

© Фото : Министерство строительного комплекса Московской областиСтроительство школы на 825 мест в подмосковном Дрожжино составляет 25%
Строительство школы на 825 мест в подмосковном Дрожжино составляет 25% - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© Фото : Министерство строительного комплекса Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Строительная готовность общеобразовательной школы в микрорайоне Дрожжино Ленинского городского округа Московской области составляет 25%, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.
Строительство ведется в рамках госпрограммы "Строительство объектов социальной инфраструктуры" за счет средств бюджета. Общая площадь 3-х этажного здания составит более 12,4 тысячи квадратных метров.
Аварийный жилой дом ликвидировали в Егорьевске - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
15:13Новости Подмосковья
Аварийный жилой дом ликвидировали в подмосковном Егорьевске
"В настоящее время строители приступили к армированию и бетонированию вертикальных конструкций третьего этажа. Строительная готовность объекта оценивается в 25%. Все работы ведутся в соответствии с графиком, завершить строительство планируется в 2023 году", - приводятся слова главы ведомства Владимира Локтева.
 
Новости ПодмосковьяСтроительствоМосковская область (Подмосковье)Школа
 
 
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