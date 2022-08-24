https://ria.ru/20220824/shkola-1811862342.html
Готовность школы на 825 мест в подмосковном Дрожжино составляет 25%
Готовность школы на 825 мест в подмосковном Дрожжино составляет 25% - РИА Новости, 24.08.2022
Готовность школы на 825 мест в подмосковном Дрожжино составляет 25%
Строительная готовность общеобразовательной школы в микрорайоне Дрожжино Ленинского городского округа Московской области составляет 25%, говорится в сообщении... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T15:57
2022-08-24T15:57
2022-08-24T15:57
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строительство
московская область (подмосковье)
школа
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Строительная готовность общеобразовательной школы в микрорайоне Дрожжино Ленинского городского округа Московской области составляет 25%, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.Строительство ведется в рамках госпрограммы "Строительство объектов социальной инфраструктуры" за счет средств бюджета. Общая площадь 3-х этажного здания составит более 12,4 тысячи квадратных метров."В настоящее время строители приступили к армированию и бетонированию вертикальных конструкций третьего этажа. Строительная готовность объекта оценивается в 25%. Все работы ведутся в соответствии с графиком, завершить строительство планируется в 2023 году", - приводятся слова главы ведомства Владимира Локтева.
https://ria.ru/20220824/egorevsk-1811841815.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
строительство, московская область (подмосковье), школа
Новости Подмосковья, Строительство, Московская область (Подмосковье), Школа