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Священник из Благовещенска вступился за сестер, осквернивших монастырь - РИА Новости, 24.08.2022
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Религия
https://ria.ru/20220824/sestry-1811785043.html
Священник из Благовещенска вступился за сестер, осквернивших монастырь
Священник из Благовещенска вступился за сестер, осквернивших монастырь - РИА Новости, 24.08.2022
Священник из Благовещенска вступился за сестер, осквернивших монастырь
Клирик Благовещенского кафедрального собора Святослав Шевченко призвал не отправлять в колонию сестер, осквернивших непонятными символами ограду Богородичного... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T12:06
2022-08-24T12:06
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ХАБАРОВСК, 24 авг - РИА Новости. Клирик Благовещенского кафедрального собора Святослав Шевченко призвал не отправлять в колонию сестер, осквернивших непонятными символами ограду Богородичного женского монастыря в селе Среднебелая Амурской области.Двоюродные сестры из села Среднебелая Ивановского района, 1993 и 2006 годов рождения, в канун Нового года изрисовали непонятными символами черной и красной краской ограду Епархиального женского монастыря в честь Абазинской иконы Божией Матери. Происшествие получило широкий общественный резонанс. Девушек обвинили по уголовной статье "Вандализм по мотивам религиозной ненависти". Обвиняемым грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Как сообщило ОМВД России "Ивановский", расследование окончено, дело направлено в суд для рассмотрения."...Две амурчанки расписали граффити, стилизованные под сатанинские. Почему стилизованные? Потому что я уверен, что та мазня, которую они сделали - это глупость, а не сатанизм... В этой связи хотелось бы предложить по этому резонансному делу всем нам проявить милость. Заменить реальный срок на обязательные работы, которые могли бы пройти в этом самом женском монастыре на ниве его благоустройства", - написал Шевченко в своем Telegram-канале.Он отметил, что в России есть прецеденты, когда церковь в содружестве с УФСИН предоставляла свои площадки для реализации исправительных мероприятий. "Монахиням помощь не помешает", - обратил внимание священник.По данным областной полиции, девушки находятся под подпиской о невыезде. Уточняется, что вину они признали, раскаялись в содеянном и возместили монастырю причиненный ущерб.
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россия, telegram (приложение)
Религия, Россия, Telegram (приложение)
12:06 24.08.2022
 
Священник из Благовещенска вступился за сестер, осквернивших монастырь

Священник из Благовещенска призвал не отправлять в колонию сестер, осквернивших монастырь

© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкВид на город Благовещенск в Амурской области
Вид на город Благовещенск в Амурской области - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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ХАБАРОВСК, 24 авг - РИА Новости. Клирик Благовещенского кафедрального собора Святослав Шевченко призвал не отправлять в колонию сестер, осквернивших непонятными символами ограду Богородичного женского монастыря в селе Среднебелая Амурской области.
Двоюродные сестры из села Среднебелая Ивановского района, 1993 и 2006 годов рождения, в канун Нового года изрисовали непонятными символами черной и красной краской ограду Епархиального женского монастыря в честь Абазинской иконы Божией Матери. Происшествие получило широкий общественный резонанс. Девушек обвинили по уголовной статье "Вандализм по мотивам религиозной ненависти". Обвиняемым грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Как сообщило ОМВД России "Ивановский", расследование окончено, дело направлено в суд для рассмотрения.
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"...Две амурчанки расписали граффити, стилизованные под сатанинские. Почему стилизованные? Потому что я уверен, что та мазня, которую они сделали - это глупость, а не сатанизм... В этой связи хотелось бы предложить по этому резонансному делу всем нам проявить милость. Заменить реальный срок на обязательные работы, которые могли бы пройти в этом самом женском монастыре на ниве его благоустройства", - написал Шевченко в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в России есть прецеденты, когда церковь в содружестве с УФСИН предоставляла свои площадки для реализации исправительных мероприятий. "Монахиням помощь не помешает", - обратил внимание священник.
По данным областной полиции, девушки находятся под подпиской о невыезде. Уточняется, что вину они признали, раскаялись в содеянном и возместили монастырю причиненный ущерб.
 
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