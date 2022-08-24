https://ria.ru/20220824/sestry-1811785043.html

Священник из Благовещенска вступился за сестер, осквернивших монастырь

Священник из Благовещенска вступился за сестер, осквернивших монастырь - РИА Новости, 24.08.2022

Священник из Благовещенска вступился за сестер, осквернивших монастырь

Клирик Благовещенского кафедрального собора Святослав Шевченко призвал не отправлять в колонию сестер, осквернивших непонятными символами ограду Богородичного... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T12:06

2022-08-24T12:06

2022-08-24T12:06

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ХАБАРОВСК, 24 авг - РИА Новости. Клирик Благовещенского кафедрального собора Святослав Шевченко призвал не отправлять в колонию сестер, осквернивших непонятными символами ограду Богородичного женского монастыря в селе Среднебелая Амурской области.Двоюродные сестры из села Среднебелая Ивановского района, 1993 и 2006 годов рождения, в канун Нового года изрисовали непонятными символами черной и красной краской ограду Епархиального женского монастыря в честь Абазинской иконы Божией Матери. Происшествие получило широкий общественный резонанс. Девушек обвинили по уголовной статье "Вандализм по мотивам религиозной ненависти". Обвиняемым грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Как сообщило ОМВД России "Ивановский", расследование окончено, дело направлено в суд для рассмотрения."...Две амурчанки расписали граффити, стилизованные под сатанинские. Почему стилизованные? Потому что я уверен, что та мазня, которую они сделали - это глупость, а не сатанизм... В этой связи хотелось бы предложить по этому резонансному делу всем нам проявить милость. Заменить реальный срок на обязательные работы, которые могли бы пройти в этом самом женском монастыре на ниве его благоустройства", - написал Шевченко в своем Telegram-канале.Он отметил, что в России есть прецеденты, когда церковь в содружестве с УФСИН предоставляла свои площадки для реализации исправительных мероприятий. "Монахиням помощь не помешает", - обратил внимание священник.По данным областной полиции, девушки находятся под подпиской о невыезде. Уточняется, что вину они признали, раскаялись в содеянном и возместили монастырю причиненный ущерб.

https://ria.ru/20211101/oskorblenie-1757210300.html

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