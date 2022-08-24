https://ria.ru/20220824/selkhozpredpriyatiya-1811807950.html

Орлов назвал сельхозпредприятия в Приамурье "точками роста" для экономики

Орлов назвал сельхозпредприятия в Приамурье "точками роста" для экономики - РИА Новости, 24.08.2022

Орлов назвал сельхозпредприятия в Приамурье "точками роста" для экономики

Каждое сельхозпредприятие в Приамурье становится "точкой роста" и обеспечивает устойчивость экономики районов, заявил губернатор Амурской области Василий Орлов. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T13:22

2022-08-24T13:22

2022-08-24T13:22

амурская область

экономика

михайловский район

амурская область

василий орлов (губернатор)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757216331_0:186:2980:1862_1920x0_80_0_0_2d1dec0049dd6628f11ddb1bdf960ac8.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 авг - РИА Новости. Каждое сельхозпредприятие в Приамурье становится "точкой роста" и обеспечивает устойчивость экономики районов, заявил губернатор Амурской области Василий Орлов.Глава региона в среду работает в Михайловском районе."Сейчас в Михайловском районе действует около 10 успешных сельхозпредприятий, которые активно модернизируются и развиваются. Из них только половина занимается молочным животноводством, хотя потенциал у района неплохой. Каждое такое предприятие становится для своего села своеобразной "точкой роста" и обеспечивает устойчивость экономики района в целом", - цитирует Орлова пресс-служба регионального правительства.Поездка началась с посещения молочной фермы Сергея Замарева в селе Шурино. Житель Михайловского района создал ее на "дальневосточных гектарах". Сейчас у Замараева собственные сенокосные поля и пашня, на первый грант в 3 миллиона рублей от амурского правительства в 2019 году аграрию удалось закупить технику и племенных коров молочного направления. Фермер несколько раз выигрывал районные соревнования в номинации "Лучший фермер в животноводстве". Его коровы показывали лучшие в районе результаты по производству молока - более 5 тысяч килограммов в год."Хозяйство активно развивается. В этом году они получили грант на строительство семейной фермы. Будут созданы дополнительные рабочие места для местных жителей. Видно, что семья живет этим делом! Мы готовы поддерживать таких фермеров и дальше оказывать им поддержку в виде грантов, субсидий, льгот на приобретение агротехники", - написал Орлов в своем Telegram-канале после встречи.Фермер выращивает зерновые и сою и планирует увеличить дойное стадо до 61 головы, что позволит нарастить производство молока втрое. На развитие семейной фермы в этом году он взял еще один грант - на 6,1 миллиона рублей. По словам агрария, у него в планах достроить коровник и построить зернохранилище, чтобы обеспечить стадо собственными кормами.В Амурской области разработан пакет мер поддержки для аграриев - как для начинающих, так и для тех, кто развивает свое хозяйство. Получить помощь государства можно как при покупке скота, техники или оборудования, так и при строительстве объектов."Предпринимателям нужно активно ими пользоваться, а профильному министерству консультировать и сопровождать перспективных и активных фермеров", - заключил губернатор.

https://ria.ru/20220819/vodoprovod-1810632847.html

https://ria.ru/20220818/proekty-1810370795.html

https://ria.ru/20220808/stroitelstvo-1807956875.html

михайловский район

амурская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, михайловский район, амурская область, василий орлов (губернатор), россия