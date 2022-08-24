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Умерла Цунэко Сасамото, первая женщина-фотожурналист в Японии
Умерла Цунэко Сасамото, первая женщина-фотожурналист в Японии - РИА Новости, 24.08.2022
Умерла Цунэко Сасамото, первая женщина-фотожурналист в Японии
Умерла Цунэко Сасамото, первая женщина фотожурналист в Японии. Ей было 107, пишет CNN. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T11:31
2022-08-24T11:31
2022-08-24T11:31
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Умерла Цунэко Сасамото, первая женщина фотожурналист в Японии. Ей было 107, пишет CNN. Она скончалась 15 августа в городе Камакура. Цунэко родилась в Токио в 1914 году. В 1940 году она официально присоединилась к Японскому фотографическому обществу и начала карьеру новостного фотографа.В 1950 она вступила в Японское общество профессиональных фотографов. "Вы никогда не должны лениться. Очень важно оставаться позитивным и не сдаваться", — говорила Сасамото в интервью Art and Design Inspiration.
https://ria.ru/20220823/gil-1811489836.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, журналистика, япония, знаменитости, фотография
Культура, Новости культуры, журналистика, Япония, Знаменитости, Фотография
Умерла Цунэко Сасамото, первая женщина-фотожурналист в Японии
Первая женщина-фотожурналист в Японии Цунэко Сасамото скончалась в 107 лет