https://ria.ru/20220824/sanktsii-1811915255.html
Опрос: 45 процентов американцев поддерживают санкции, ведущие к росту цен
Опрос: 45 процентов американцев поддерживают санкции, ведущие к росту цен - РИА Новости, 24.08.2022
Опрос: 45 процентов американцев поддерживают санкции, ведущие к росту цен
Меньше половины американцев поддерживают санкции США против России, ведущие к росту потребительских цен в стране, свидетельствуют опубликованные в среду... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T17:55
2022-08-24T17:55
2022-08-24T17:55
в мире
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сша
украина
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. Меньше половины американцев поддерживают санкции США против России, ведущие к росту потребительских цен в стране, свидетельствуют опубликованные в среду результаты социологического опроса Morning Consult.Доля респондентов, которые считают, что "правительству США следует вводить санкции против РФ, если они ведут к росту цен", по итогам исследования составила 45%.Кроме того, только 44% жителей США поддерживают введение санкционных ограничений на российские нефть и газ, если такие действия приводят к росту потребительских цен в самих Соединенных Штатах.Опрос проводился 19-21 августа. В нем приняли участие 2000 американских респондентов, зарегистрированных в качестве избирателей. Допустимая погрешность результатов составила плюс-минус 2 процентных пункта.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220824/sanktsii-1811892088.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, украина, санкции в отношении россии
В мире, Россия, США, Украина, Санкции в отношении России
Опрос: 45 процентов американцев поддерживают санкции, ведущие к росту цен
Опрос: 45 процентов американцев поддерживают санкции против России, ведущие к росту цен