Рейтинг@Mail.ru
Опрос: 45 процентов американцев поддерживают санкции, ведущие к росту цен - РИА Новости, 24.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220824/sanktsii-1811915255.html
Опрос: 45 процентов американцев поддерживают санкции, ведущие к росту цен
Опрос: 45 процентов американцев поддерживают санкции, ведущие к росту цен - РИА Новости, 24.08.2022
Опрос: 45 процентов американцев поддерживают санкции, ведущие к росту цен
Меньше половины американцев поддерживают санкции США против России, ведущие к росту потребительских цен в стране, свидетельствуют опубликованные в среду... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T17:55
2022-08-24T17:55
в мире
россия
сша
украина
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738613326_0:0:3429:1929_1920x0_80_0_0_03000f5e1f4274ca63456bba42c252eb.jpg
ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. Меньше половины американцев поддерживают санкции США против России, ведущие к росту потребительских цен в стране, свидетельствуют опубликованные в среду результаты социологического опроса Morning Consult.Доля респондентов, которые считают, что "правительству США следует вводить санкции против РФ, если они ведут к росту цен", по итогам исследования составила 45%.Кроме того, только 44% жителей США поддерживают введение санкционных ограничений на российские нефть и газ, если такие действия приводят к росту потребительских цен в самих Соединенных Штатах.Опрос проводился 19-21 августа. В нем приняли участие 2000 американских респондентов, зарегистрированных в качестве избирателей. Допустимая погрешность результатов составила плюс-минус 2 процентных пункта.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220824/sanktsii-1811892088.html
https://ria.ru/20220823/sanktsii-1811609788.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738613326_324:0:3053:2047_1920x0_80_0_0_991efafeb87d990eee896f342adb8910.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, санкции в отношении россии
В мире, Россия, США, Украина, Санкции в отношении России
17:55 24.08.2022
 
Опрос: 45 процентов американцев поддерживают санкции, ведущие к росту цен

Опрос: 45 процентов американцев поддерживают санкции против России, ведущие к росту цен

© AP Photo / LM OteroПокупательница в маске проходит через мясные ряды в продуктовом магазине
Покупательница в маске проходит через мясные ряды в продуктовом магазине - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© AP Photo / LM Otero
Покупательница в маске проходит через мясные ряды в продуктовом магазине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. Меньше половины американцев поддерживают санкции США против России, ведущие к росту потребительских цен в стране, свидетельствуют опубликованные в среду результаты социологического опроса Morning Consult.
Доля респондентов, которые считают, что "правительству США следует вводить санкции против РФ, если они ведут к росту цен", по итогам исследования составила 45%.
Вид на Собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского кремля - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
17:01
Посол призвал относиться к антироссийским санкциям Канады с усмешкой
Кроме того, только 44% жителей США поддерживают введение санкционных ограничений на российские нефть и газ, если такие действия приводят к росту потребительских цен в самих Соединенных Штатах.
Опрос проводился 19-21 августа. В нем приняли участие 2000 американских респондентов, зарегистрированных в качестве избирателей. Допустимая погрешность результатов составила плюс-минус 2 процентных пункта.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Здание Министерства торговли США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
Вчера, 16:26
США расширили санкции против Китая
 
В миреРоссияСШАУкраинаСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала