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Посол призвал относиться к антироссийским санкциям Канады с усмешкой
Посол призвал относиться к антироссийским санкциям Канады с усмешкой - РИА Новости, 24.08.2022
Посол призвал относиться к антироссийским санкциям Канады с усмешкой
Санкционные меры со стороны канадского правительства в отношении России не имеют большого значения для Москвы, к ним нужно относиться с усмешкой, заявил посол... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T17:01
2022-08-24T17:01
2022-08-24T17:01
россия
канада
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Санкционные меры со стороны канадского правительства в отношении России не имеют большого значения для Москвы, к ним нужно относиться с усмешкой, заявил посол РФ в Канаде Олег Степанов."Нынешнее канадское руководство пытается изобрести некую схему международного позерства, когда ряд западных стран соревнуется в том, кто будет смотреться круче в контексте принятия ограничительных мер или политических жестов в отношении России... Все эти меры эфемерны, никакого влияния они на Россию и на наших сограждан не окажут, и действительно самым лучшим образом реагирования было бы относиться к этому свысока и с усмешкой", - сказал дипломат в эфире телеканала "Россия 24".Накануне Канада ввела санкции против 62 физических лиц и одного оборонного предприятия России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, канада, санкции в отношении россии
Россия, Канада, Санкции в отношении России
Посол призвал относиться к антироссийским санкциям Канады с усмешкой
Посол России в Канаде Степанов: санкции Оттавы против Москвы не имеют большого значения