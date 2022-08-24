https://ria.ru/20220824/sanktsii-1811892088.html

Посол призвал относиться к антироссийским санкциям Канады с усмешкой

Посол призвал относиться к антироссийским санкциям Канады с усмешкой - РИА Новости, 24.08.2022

Посол призвал относиться к антироссийским санкциям Канады с усмешкой

Санкционные меры со стороны канадского правительства в отношении России не имеют большого значения для Москвы, к ним нужно относиться с усмешкой, заявил посол... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T17:01

2022-08-24T17:01

2022-08-24T17:01

россия

канада

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Санкционные меры со стороны канадского правительства в отношении России не имеют большого значения для Москвы, к ним нужно относиться с усмешкой, заявил посол РФ в Канаде Олег Степанов."Нынешнее канадское руководство пытается изобрести некую схему международного позерства, когда ряд западных стран соревнуется в том, кто будет смотреться круче в контексте принятия ограничительных мер или политических жестов в отношении России... Все эти меры эфемерны, никакого влияния они на Россию и на наших сограждан не окажут, и действительно самым лучшим образом реагирования было бы относиться к этому свысока и с усмешкой", - сказал дипломат в эфире телеканала "Россия 24".Накануне Канада ввела санкции против 62 физических лиц и одного оборонного предприятия России.

https://ria.ru/20220823/nikitin-1811660146.html

россия

канада

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, канада, санкции в отношении россии