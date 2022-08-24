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Казанский молодежный саммит пройдет 27-30 августа

Казанский молодежный саммит пройдет 27-30 августа - РИА Новости, 24.08.2022

Казанский молодежный саммит пройдет 27-30 августа

С 27 по 30 августа в городе Казань пройдет Казанский глобальный молодежный саммит, участие в котором примут министры по делам молодёжи и спорта стран ОИС,... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T14:13

2022-08-24T14:13

2022-08-24T14:13

пресс-релизы

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КАЗАНЬ, 24 авг - Пресс-служба Казанского глобального молодежного саммита. С 27 по 30 августа в городе Казань пройдет Казанский глобальный молодежный саммит, участие в котором примут министры по делам молодёжи и спорта стран ОИС, чрезвычайные и полномочные послы стран ОИС, генеральные консулы стран ОИС, лидеры молодёжных организаций, представители международных организаций, занимающихся молодёжной политикой, лидеры мнений, молодые предприниматели и представители научного сообщества.Саммит состоится в рамках международной программы "Казань - Молодежная столица ОИС 2022".Всего в Саммите запланировано участие 300 человек, свое участие уже подтвердили представители более 50 стран мира: Бангладеш, Бенин, Габон, Ирак, Казахстан, Камерун, Мадагаскар, Нигер, Сьерра-Леоне, Узбекистан, Азербайджан, Алжир, Буркина Фасо, Гамбия, Гана, Гвинея-Бисау, Египет, Индонезия, Иордания, Иран, Канада, Королевство Бахрейн, Кот-д`Ивуар, Кыргызстан, Ливан, Ливия, Малайзия, Мали, Марокко, Мозамбик, Нигерия, ОАЭ, Оман, Пакистан, Палестина, Республика Буркина-Фасо, Республика Бенин, Россия, Саудовская Аравия, Таджикистан, Турция, Уганда, Узбекистан и другие.Подтвердили участие министр по делам молодежи и спорта Республики Ирак, генеральный директор Федерального управления по делам молодежи Объединенных Арабских Эмиратов, министр молодежи и спорта Республики Нигер, министр по делам молодежи Государства Ливия, министр по делам молодежи и гражданского образования Республики Камерун, Государственный министр по делам молодежи и детей Уганды и многие другие.В работе пленарной сессии "Молодежь в глобальной повестке" примут участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, Президент Молодежного форума ОИС Таха Айхан, Президент Панафриканского союза Молодёжи Умару Алиу, министры по делам молодёжи и спорта стран ОИС, чрезвычайные и полномочные послы стран ОИС, генеральные консулы стран ОИС, лидеры молодёжных организаций, участники Глобального молодежного форума дипломатов.Саммит затронет пять основных тем: миграция молодежи, предпринимательство, благополучие и ментальное здоровье молодежи, цифровые тренды у молодых людей и социальные лифты и равенство возможностей."Саммит станет платформой для идей и отличной возможностью услышать голос молодежи в глобальных вопросах. Встреча министров по делам молодежи стран ОИС важна, потому что политики должны прислушиваться к голосам молодежи, верить в них и давать им возможность участвовать в государственном строительстве и экономическом будущем своих стран", - отметил эксперт Центра Цивилизационный диалог Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ISESCO) Сидра Тарик Джамиль.Обращаем внимание на самые масштабные сессии в рамках указанных мероприятий:- 27 августа в 10:00 (зал Бальный, отель Корстон) – Торжественное открытие Глобального форума молодых дипломатов и панельная дискуссия "Новое время для дипломатии". - 28 августа (Казанская Ратуша, зал Бальный, отель Корстон) – Панельные сессии.- 29 августа в 10:30 (Казанская ратуша) – Пленарная сессия Казанского глобального молодежного саммита "Молодежь в глобальной повестке".Контактное лицо: Зиля Гимазова, пресс-секретарь Министерства по делам молодежи Республики Татарстан, Тел.: 8 (927) 407-9232. В Казанской Ратуше будет работать пресс-центр. Контакты руководителя пресс-центра: Ольга Камардина, +7 (937) 772-9272.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы