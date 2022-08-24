https://ria.ru/20220824/ryba-1811964728.html

В Риге хотят скормить рыбу из пруда в парке Победы обитателям зоопарка

В Риге хотят скормить рыбу из пруда в парке Победы обитателям зоопарка - РИА Новости, 24.08.2022

В Риге хотят скормить рыбу из пруда в парке Победы обитателям зоопарка

Рыбу из пруда в парке Победы, где продолжается демонтаж памятника Освободителям Риги, отправят в зоопарк и скормят животным, передает агентство LETA со ссылкой... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T22:22

2022-08-24T22:22

2022-08-24T22:22

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Рыбу из пруда в парке Победы, где продолжается демонтаж памятника Освободителям Риги, отправят в зоопарк и скормят животным, передает агентство LETA со ссылкой на Рижскую думу."Рыб, живущих в пруду у демонтируемого памятника в Парке победы, отправят в зоопарк... После консультаций со специалистами было установлено, что рыб нельзя перемещать в другой водоем, поэтому было решено отвезти их в Рижский зоопарк и скормить животным", - говорится в сообщении.Отмечается, что три фигуры советских солдат и статуя "Мать-Родина" уже снесены, продолжается демонтаж технических помещений и откачка воды из пруда."Согласно Закону о рыболовстве, передача местных видов рыб в естественные водоемы, независимо от вида собственности, требует согласования с Государственным научным институтом BIOR. Правила рыболовства, ловли раков и подводной охоты также запрещают перенос рыбы и раков из одного водоема в другой", - объясняет издание решение городских властей.Работы по демонтажу памятника Освободителям Риги начались 23 августа, накануне во время подготовки к сносу полиция задержала не менее шести человек из полусотни протестующих. К вечеру 23 августа были снесены все три скульптуры советских солдат. В СМИ появилась информация, что после 21.00 мск сотни человек собрались в парке Победы, часть из них протестовала против сноса. Полиция сообщила о задержании 14 человек.Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволяет демонтировать памятник Освободителям Риги. Полиция закрыла доступ к памятнику, муниципальные службы убрали трактором возложенные к 9 мая цветы, позднее жители города вновь начали их приносить. Парламент Латвии разрешил снос памятника. Рижская дума проголосовала за снос, поручив профильному агентству обеспечить демонтаж монумента.Латвия наряду с соседними Литвой и Эстонией стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала российской спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20220824/pamyatnik-1811881499.html

https://ria.ru/20220824/levits-1811772442.html

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в мире, рига, латвия, рижская дума