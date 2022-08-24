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В Румынии уровень заполненности газохранилищ достиг 70 процентов - РИА Новости, 24.08.2022
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В Румынии уровень заполненности газохранилищ достиг 70 процентов
В Румынии уровень заполненности газохранилищ достиг 70 процентов - РИА Новости, 24.08.2022
В Румынии уровень заполненности газохранилищ достиг 70 процентов
Газохранилища Румынии заполнены на 70%, власти уверены, что жителям страны хватит голубого топлива ближайшей зимой, заявил на заседании правительства премьер... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T14:45
2022-08-24T14:45
в мире
евросоюз
румыния
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КИШИНЕВ, 24 авг - РИА Новости. Газохранилища Румынии заполнены на 70%, власти уверены, что жителям страны хватит голубого топлива ближайшей зимой, заявил на заседании правительства премьер Николае Чукэ.По утвержденным в ЕС правилам, газохранилища должны быть наполнены минимум на 80% к 1 ноября текущего года. Еврокомиссия 20 июля предложила регулирование о его сокращении в Евросоюзе, которое 26 июля согласовали министры энергетики ЕС с рядом поправок. Тогда они достигли политического соглашения о добровольном сокращении спроса на природный газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Способы экономии государства смогут выбирать сами. Одобренный ими проект регулирования также предусматривает возможность объявления "предупреждения союза" о безопасности снабжения. Если страны сообща одобрят это "предупреждение", сокращение спроса станет обязательным в ЕС.При этом предусмотрены исключения и возможности запрашивать отклонения от обязательных целей при их установлении в союзе. В частности, исключения касаются островных государств - Ирландии, Мальты и Кипра, и могут быть предоставлены балтийским государствам.
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в мире, евросоюз, румыния
В мире, Евросоюз, Румыния
14:45 24.08.2022
 
В Румынии уровень заполненности газохранилищ достиг 70 процентов

Премьер Румынии Чукэ: уровень заполненности газохранилищ в стране достиг 70 процентов

© Pixabay / GhitaB27Клуж, Румыния
Клуж, Румыния - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© Pixabay / GhitaB27
Клуж, Румыния . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 24 авг - РИА Новости. Газохранилища Румынии заполнены на 70%, власти уверены, что жителям страны хватит голубого топлива ближайшей зимой, заявил на заседании правительства премьер Николае Чукэ.
"На данный момент мы пополняем запасы газа в собственных хранилищах, нам удалось достичь 70%… Я убежден, что у нас будет гарантия непрерывной поставки в предстоящий период. Таким образом, мы можем отправить как можно более четкое сообщение для граждан нашей страны, для румынской экономики, что у нас есть необходимое количество газа, чтобы пережить зиму", - заявил Чукэ.
По утвержденным в ЕС правилам, газохранилища должны быть наполнены минимум на 80% к 1 ноября текущего года. Еврокомиссия 20 июля предложила регулирование о его сокращении в Евросоюзе, которое 26 июля согласовали министры энергетики ЕС с рядом поправок. Тогда они достигли политического соглашения о добровольном сокращении спроса на природный газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Способы экономии государства смогут выбирать сами. Одобренный ими проект регулирования также предусматривает возможность объявления "предупреждения союза" о безопасности снабжения. Если страны сообща одобрят это "предупреждение", сокращение спроса станет обязательным в ЕС.
При этом предусмотрены исключения и возможности запрашивать отклонения от обязательных целей при их установлении в союзе. В частности, исключения касаются островных государств - Ирландии, Мальты и Кипра, и могут быть предоставлены балтийским государствам.
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