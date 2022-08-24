https://ria.ru/20220824/rumyniya-1811835073.html

В Румынии уровень заполненности газохранилищ достиг 70 процентов

В Румынии уровень заполненности газохранилищ достиг 70 процентов - РИА Новости, 24.08.2022

В Румынии уровень заполненности газохранилищ достиг 70 процентов

Газохранилища Румынии заполнены на 70%, власти уверены, что жителям страны хватит голубого топлива ближайшей зимой, заявил на заседании правительства премьер... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T14:45

2022-08-24T14:45

2022-08-24T14:45

в мире

евросоюз

румыния

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КИШИНЕВ, 24 авг - РИА Новости. Газохранилища Румынии заполнены на 70%, власти уверены, что жителям страны хватит голубого топлива ближайшей зимой, заявил на заседании правительства премьер Николае Чукэ.По утвержденным в ЕС правилам, газохранилища должны быть наполнены минимум на 80% к 1 ноября текущего года. Еврокомиссия 20 июля предложила регулирование о его сокращении в Евросоюзе, которое 26 июля согласовали министры энергетики ЕС с рядом поправок. Тогда они достигли политического соглашения о добровольном сокращении спроса на природный газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Способы экономии государства смогут выбирать сами. Одобренный ими проект регулирования также предусматривает возможность объявления "предупреждения союза" о безопасности снабжения. Если страны сообща одобрят это "предупреждение", сокращение спроса станет обязательным в ЕС.При этом предусмотрены исключения и возможности запрашивать отклонения от обязательных целей при их установлении в союзе. В частности, исключения касаются островных государств - Ирландии, Мальты и Кипра, и могут быть предоставлены балтийским государствам.

https://ria.ru/20220816/rumyniya-1810006941.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, евросоюз, румыния