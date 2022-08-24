https://ria.ru/20220824/royzman-1811815852.html

Ройзмана доставят в Москву для проведения следственных действий

Ройзмана доставят в Москву для проведения следственных действий - РИА Новости, 24.08.2022

Ройзмана доставят в Москву для проведения следственных действий

Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, задержанного по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ, доставят в Москву для следственных действий. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T13:44

2022-08-24T13:44

2022-08-24T15:12

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екатеринбург

москва

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, задержанного по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ, доставят в Москву для следственных действий.Как сообщает пресс-служба столичного главка МВД, в отношении задержанного в Екатеринбурге мужчины было возбуждено уголовное дело по часть 1 статьи 280.3 УК РФ. По данным ведомства, он разместил в интернете ролик, "содержание которого дискредитировало использование Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов страны и ее граждан". Ранее фигурант уже привлекался к административной ответственности по статье 20.3.3 КоАП РФ.Ведомство не называет имени задержанного, однако источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что речь идет об экс-главе Екатеринбурга Евгении Ройзмане."Подозреваемый задержан в городе Екатеринбурге и будет доставлен в город Москву для проведения следственных действий", - говорится в сообщении главка.Адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов сообщил РИА Новости, что экс-главу Екатеринбурга задержали на 48 часов.Согласно уголовному кодексу, Ройзману по данной статье может грозить лишение свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.Статьей также предусмотрен штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, либо же в размере зарплаты или иного дохода за период от одного года до двух лет. Ройзману также могут грозить принудительные работы сроком до трех лет или арест сроком от четырех до шести месяцев.В среду помощник Ройзмана Лейла Гусейнова сообщила РИА Новости о его задержании. По ее словам, в квартире экс-мэра, его музее и в фонде прошли обыски. Из квартиры силовики изъяли компьютерную технику и найденные визитки иностранных дипломатов, в том числе бывшего главы Службы безопасности Украины Игоря Смешко.Суд в Екатеринбурге в марте назначил Ройзману два штрафа по 50 тысяч рублей каждый, в апреле – еще один штраф на аналогичную сумму, все - по протоколам о публичной дискредитации Вооруженных сил РФ (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ).

https://ria.ru/20220824/royzman-1811775050.html

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https://ria.ru/20220824/royzman-1811808842.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, екатеринбург, москва