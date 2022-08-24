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Ройзмана доставят в Москву для проведения следственных действий - РИА Новости, 24.08.2022
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Ройзмана доставят в Москву для проведения следственных действий
Ройзмана доставят в Москву для проведения следственных действий - РИА Новости, 24.08.2022
Ройзмана доставят в Москву для проведения следственных действий
Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, задержанного по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ, доставят в Москву для следственных действий. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T13:44
2022-08-24T15:12
россия
происшествия
екатеринбург
москва
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, задержанного по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ, доставят в Москву для следственных действий.Как сообщает пресс-служба столичного главка МВД, в отношении задержанного в Екатеринбурге мужчины было возбуждено уголовное дело по часть 1 статьи 280.3 УК РФ. По данным ведомства, он разместил в интернете ролик, "содержание которого дискредитировало использование Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов страны и ее граждан". Ранее фигурант уже привлекался к административной ответственности по статье 20.3.3 КоАП РФ.Ведомство не называет имени задержанного, однако источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что речь идет об экс-главе Екатеринбурга Евгении Ройзмане."Подозреваемый задержан в городе Екатеринбурге и будет доставлен в город Москву для проведения следственных действий", - говорится в сообщении главка.Адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов сообщил РИА Новости, что экс-главу Екатеринбурга задержали на 48 часов.Согласно уголовному кодексу, Ройзману по данной статье может грозить лишение свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.Статьей также предусмотрен штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, либо же в размере зарплаты или иного дохода за период от одного года до двух лет. Ройзману также могут грозить принудительные работы сроком до трех лет или арест сроком от четырех до шести месяцев.В среду помощник Ройзмана Лейла Гусейнова сообщила РИА Новости о его задержании. По ее словам, в квартире экс-мэра, его музее и в фонде прошли обыски. Из квартиры силовики изъяли компьютерную технику и найденные визитки иностранных дипломатов, в том числе бывшего главы Службы безопасности Украины Игоря Смешко.Суд в Екатеринбурге в марте назначил Ройзману два штрафа по 50 тысяч рублей каждый, в апреле – еще один штраф на аналогичную сумму, все - по протоколам о публичной дискредитации Вооруженных сил РФ (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ).
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россия, происшествия, екатеринбург, москва
Россия, Происшествия, Екатеринбург, Москва
13:44 24.08.2022 (обновлено: 15:12 24.08.2022)
 
Ройзмана доставят в Москву для проведения следственных действий

Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана доставят в Москву для проведения следственных действий

© РИА Новости / Марина Кудряшова / Перейти в фотобанкБывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман покидает свой дом в сопровождении сотрудников правоохранительных органов
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман покидает свой дом в сопровождении сотрудников правоохранительных органов - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Марина Кудряшова
Перейти в фотобанк
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман покидает свой дом в сопровождении сотрудников правоохранительных органов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, задержанного по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ, доставят в Москву для следственных действий.
Как сообщает пресс-служба столичного главка МВД, в отношении задержанного в Екатеринбурге мужчины было возбуждено уголовное дело по часть 1 статьи 280.3 УК РФ. По данным ведомства, он разместил в интернете ролик, "содержание которого дискредитировало использование Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов страны и ее граждан". Ранее фигурант уже привлекался к административной ответственности по статье 20.3.3 КоАП РФ.
Евгений Ройзман - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
11:28
В квартире Ройзмана нашли визитки экс-главы СБУ, сообщил источник
Ведомство не называет имени задержанного, однако источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что речь идет об экс-главе Екатеринбурга Евгении Ройзмане.
"Подозреваемый задержан в городе Екатеринбурге и будет доставлен в город Москву для проведения следственных действий", - говорится в сообщении главка.
Адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов сообщил РИА Новости, что экс-главу Екатеринбурга задержали на 48 часов.
Согласно уголовному кодексу, Ройзману по данной статье может грозить лишение свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.
Обыск в квартире бывшего экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
09:25
Появилось видео обысков у Евгения Ройзмана
Статьей также предусмотрен штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, либо же в размере зарплаты или иного дохода за период от одного года до двух лет. Ройзману также могут грозить принудительные работы сроком до трех лет или арест сроком от четырех до шести месяцев.
В среду помощник Ройзмана Лейла Гусейнова сообщила РИА Новости о его задержании. По ее словам, в квартире экс-мэра, его музее и в фонде прошли обыски. Из квартиры силовики изъяли компьютерную технику и найденные визитки иностранных дипломатов, в том числе бывшего главы Службы безопасности Украины Игоря Смешко.
Суд в Екатеринбурге в марте назначил Ройзману два штрафа по 50 тысяч рублей каждый, в апреле – еще один штраф на аналогичную сумму, все - по протоколам о публичной дискредитации Вооруженных сил РФ (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ).
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в суде - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
13:28
Судебные разбирательства в отношении Евгения Ройзмана
 
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