https://ria.ru/20220824/royzman-1811775050.html
В квартире Ройзмана нашли визитки экс-главы СБУ, сообщил источник
В квартире Ройзмана нашли визитки экс-главы СБУ, сообщил источник - РИА Новости, 24.08.2022
В квартире Ройзмана нашли визитки экс-главы СБУ, сообщил источник
Визитки иностранных политиков, дипломатов, общественных деятелей, в том числе экс-главы службы безопасности Украины Игоря Смешко, нашли в квартире бывшего главы РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T11:28
2022-08-24T11:28
2022-08-24T11:28
происшествия
игорь смешко
россия
служба безопасности украины
украина
евгений ройзман
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 авг – РИА Новости. Визитки иностранных политиков, дипломатов, общественных деятелей, в том числе экс-главы службы безопасности Украины Игоря Смешко, нашли в квартире бывшего главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что в отношении Ройзмана возбуждено уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ. В квартире Ройзмана, в помещении его фонда и частном Музее "Невьянская икона" в среду проходят обыски.Как рассказал собеседник агентства, который предоставил соответствующие фотографии, в "коллекции" Ройзмана нашли визитки бывшего главы СБУ Игоря Смешко, директора польского Музея икон Михала Богуцкого, посла Швейцарии в Москве Кристины Марти Ланг, эстонского общественника Меэлиса Кубитса.В конце марта Октябрьский суд уральской столицы назначил Ройзману два штрафа по 50 тысяч рублей каждый, 7 апреля – еще один штраф на аналогичную сумму, все - по протоколам о публичной дискредитации Вооруженных сил РФ (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ). Защита экс-главы Екатеринбурга обжаловала решение о штрафах, однако облсуд оставил их в силе. В мае суд оштрафовал Ройзмана еще на 85 тысяч рублей по протоколу по части 3 статьи 20.1 КоАП РФ.
https://ria.ru/20220824/royzman-1811767746.html
https://ria.ru/20220824/arest-1811767170.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, игорь смешко, россия, служба безопасности украины, украина, евгений ройзман, екатеринбург
Происшествия, Игорь Смешко, Россия, Служба безопасности Украины, Украина, Евгений Ройзман, Екатеринбург
В квартире Ройзмана нашли визитки экс-главы СБУ, сообщил источник
В квартире бывшего главы Екатеринбурга Ройзмана нашли визитки экс-главы СБУ Смешко