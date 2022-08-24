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Свердловский губернатор прокомментировал задержание Ройзмана - РИА Новости, 24.08.2022
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Свердловский губернатор прокомментировал задержание Ройзмана
Свердловский губернатор прокомментировал задержание Ройзмана - РИА Новости, 24.08.2022
Свердловский губернатор прокомментировал задержание Ройзмана
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, комментируя задержание экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, заявил, что, как любой человек, тот заслуживает... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T11:09
2022-08-24T16:13
происшествия
евгений ройзман
екатеринбург
евгений куйвашев
служба безопасности украины
украина
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 авг — РИА Новости. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, комментируя задержание экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, заявил, что, как любой человек, тот заслуживает уважения и справедливости, и выразил надежду, что он их получит."У меня всегда с Евгением Ройзманом были непростые отношения, мы являлись и являемся политическими оппонентами, но закон есть закон, и, как любой человек, он заслуживает справедливости и уважения, надеюсь, он их получит", — записал видеообращение в своем Telegram-канале Куйвашев.Глава региона добавил, что надеется на сохранение работы музея "Невьянская икона", который принадлежит Ройзману.В среду утром, по информации источника в правоохранительных органах, в отношении Ройзмана было возбуждено уголовное дело по статье 280.3 УК РФ о дискредитации Вооруженных сил России из-за опубликованного им видео в YouTube. По словам помощницы Ройзмана Лейлы Гусейновой, в квартире экс-мэра, его музее и в фонде проходят обыски. Из квартиры Ройзмана силовики изъяли компьютерную технику и найденные визитки иностранных дипломатов, в том числе бывшего главы СБУ Украины.
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353
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Обыск в квартире бывшего экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана
Производится обыск в квартире бывшего экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, выносят технику
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происшествия, евгений ройзман, екатеринбург, видео, евгений куйвашев, служба безопасности украины, украина
Происшествия, Евгений Ройзман, Екатеринбург, Евгений Куйвашев, Служба безопасности Украины, Украина
Свердловский губернатор прокомментировал задержание Ройзмана
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 авг — РИА Новости. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, комментируя задержание экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, заявил, что, как любой человек, тот заслуживает уважения и справедливости, и выразил надежду, что он их получит.
2022-08-24T11:09
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11:09 24.08.2022 (обновлено: 16:13 24.08.2022)
 
Свердловский губернатор прокомментировал задержание Ройзмана

Куйвашев: закон есть закон — как любой человек, Ройзман заслуживает справедливости

© РИА Новости / Донат Сорокин / Перейти в фотобанкЕвгений Ройзман
Евгений Ройзман - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Донат Сорокин
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Евгений Ройзман. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 авг — РИА Новости. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, комментируя задержание экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, заявил, что, как любой человек, тот заслуживает уважения и справедливости, и выразил надежду, что он их получит.
"У меня всегда с Евгением Ройзманом были непростые отношения, мы являлись и являемся политическими оппонентами, но закон есть закон, и, как любой человек, он заслуживает справедливости и уважения, надеюсь, он их получит", — записал видеообращение в своем Telegram-канале Куйвашев.
Глава региона добавил, что надеется на сохранение работы музея "Невьянская икона", который принадлежит Ройзману.
В среду утром, по информации источника в правоохранительных органах, в отношении Ройзмана было возбуждено уголовное дело по статье 280.3 УК РФ о дискредитации Вооруженных сил России из-за опубликованного им видео в YouTube. По словам помощницы Ройзмана Лейлы Гусейновой, в квартире экс-мэра, его музее и в фонде проходят обыски. Из квартиры Ройзмана силовики изъяли компьютерную технику и найденные визитки иностранных дипломатов, в том числе бывшего главы СБУ Украины.
 
ПроисшествияЕвгений РойзманЕкатеринбургЕвгений КуйвашевСлужба безопасности УкраиныУкраина
 
 
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