https://ria.ru/20220824/royzman-1811736251.html
Появилось видео обысков у Евгения Ройзмана
Появилось видео обысков у Евгения Ройзмана - РИА Новости, 24.08.2022
Появилось видео обысков у Евгения Ройзмана
В Сети выложили видео начала обыска дома у задержанного экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T09:25
2022-08-24T09:25
2022-08-24T11:27
происшествия
екатеринбург
россия
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В Сети выложили видео начала обыска дома у задержанного экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана.Так, на опубликованных кадрах показано, как люди в форме и понятые заходят в квартиру, затем оттуда выносят коробки с компьютерами.О задержании Ройзмана РИА Новости сообщила его помощница Лейла Гусейнова. По данным источника агентства в правоохранительных органах, против экс-чиновника возбудили уголовное дело по статье о дискредитации вооруженных сил.Обыски проходят в квартире Ройзмана, в его фонде и музее Невьянской иконы.В марте и апреле Октябрьский суд Екатеринбурга назначил бывшему мэру города три штрафа по 50 тысяч рублей по протоколам о публичной дискредитации вооруженных сил. В мае суд оштрафовал Ройзмана еще на 85 тысяч рублей за публикацию информации, "выражающейся в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и выражает неуважение к органам власти России в лице министра иностранных дел Сергея Лаврова".
https://ria.ru/20220824/delo-1811736138.html
екатеринбург
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Обыск в квартире бывшего экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана
Производится обыск в квартире бывшего экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, выносят технику
2022-08-24T09:25
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PT0M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, россия
Происшествия, Екатеринбург, Россия
09:25 24.08.2022 (обновлено: 11:27 24.08.2022)
Появилось видео обысков у Евгения Ройзмана
Появилось видео обысков у экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В Сети выложили видео начала обыска дома у задержанного экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана.
Так, на опубликованных кадрах показано, как люди в форме и понятые заходят в квартиру, затем оттуда выносят коробки с компьютерами.
О задержании Ройзмана РИА Новости сообщила его помощница Лейла Гусейнова. По данным источника агентства в правоохранительных органах, против экс-чиновника возбудили уголовное дело по статье о дискредитации вооруженных сил.
Обыски проходят в квартире Ройзмана, в его фонде и музее Невьянской иконы.
В марте и апреле Октябрьский суд Екатеринбурга
назначил бывшему мэру города три штрафа по 50 тысяч рублей по протоколам о публичной дискредитации вооруженных сил. В мае суд оштрафовал Ройзмана еще на 85 тысяч рублей за публикацию информации, "выражающейся в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и выражает неуважение к органам власти России
в лице министра иностранных дел Сергея Лаврова
".