https://ria.ru/20220824/royzman-1811736251.html

Появилось видео обысков у Евгения Ройзмана

Появилось видео обысков у Евгения Ройзмана - РИА Новости, 24.08.2022

Появилось видео обысков у Евгения Ройзмана

В Сети выложили видео начала обыска дома у задержанного экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T09:25

2022-08-24T09:25

2022-08-24T11:27

происшествия

екатеринбург

россия

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В Сети выложили видео начала обыска дома у задержанного экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана.Так, на опубликованных кадрах показано, как люди в форме и понятые заходят в квартиру, затем оттуда выносят коробки с компьютерами.О задержании Ройзмана РИА Новости сообщила его помощница Лейла Гусейнова. По данным источника агентства в правоохранительных органах, против экс-чиновника возбудили уголовное дело по статье о дискредитации вооруженных сил.Обыски проходят в квартире Ройзмана, в его фонде и музее Невьянской иконы.В марте и апреле Октябрьский суд Екатеринбурга назначил бывшему мэру города три штрафа по 50 тысяч рублей по протоколам о публичной дискредитации вооруженных сил. В мае суд оштрафовал Ройзмана еще на 85 тысяч рублей за публикацию информации, "выражающейся в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и выражает неуважение к органам власти России в лице министра иностранных дел Сергея Лаврова".

https://ria.ru/20220824/delo-1811736138.html

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Обыск в квартире бывшего экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана Производится обыск в квартире бывшего экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, выносят технику 2022-08-24T09:25 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

происшествия, екатеринбург, россия