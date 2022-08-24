https://ria.ru/20220824/royzman-1811722645.html

Против Ройзмана завели уголовное дело за дискредитацию армии

Против Ройзмана завели уголовное дело за дискредитацию армии - РИА Новости, 24.08.2022

Против Ройзмана завели уголовное дело за дискредитацию армии

Уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил возбуждено Против экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T05:10

2022-08-24T05:10

2022-08-24T08:51

происшествия

россия

евгений ройзман

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 авг — РИА Новости. Уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил возбуждено Против экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.В конце марта Октябрьский суд уральской столицы назначил Ройзману два штрафа по 50 тысяч рублей каждый, 7 апреля — еще один штраф на аналогичную сумму, все — по протоколам о публичной дискредитации Вооруженных сил (часть один статьи 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях). Защита экс-главы Екатеринбурга обжаловала эти решения, однако облсуд оставил их в силе.В мае Ройзмана оштрафовали еще на 85 тысяч рублей по протоколу по части три статьи 20.1 КоАП. Причиной разбирательства стала публикация экс-главы Екатеринбурга в соцсети информации, "выражающейся в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и выражает неуважение к органам власти Российской Федерации в лице министра иностранных дел Сергея Лаврова".

https://ria.ru/20220823/kuraev-1811590169.html

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происшествия, россия, евгений ройзман