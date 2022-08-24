https://ria.ru/20220824/rouming-1811811402.html

В Рязанской области из-за пожаров включили аварийный роуминг

В Рязанской области из-за пожаров включили аварийный роуминг - РИА Новости, 24.08.2022

В Рязанской области из-за пожаров включили аварийный роуминг

На территориях Рязанской области, охваченных пожарами, включен аварийный роуминг, развернуты мобильные базовые станции связи, сообщил врио губернатора региона... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T13:31

2022-08-24T13:31

2022-08-24T13:31

владимир путин

россия

мегафон

мтс

природные пожары в россии

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. На территориях Рязанской области, охваченных пожарами, включен аварийный роуминг, развернуты мобильные базовые станции связи, сообщил врио губернатора региона Павел Малков."Если говорить про проблемы (в тушении пожара - ред.), то кроме дорог, подхода к огню, главная проблема сегодня - это связь на этих территориях. Уже приняли решение о включении аварийного роуминга, Минцифры России очень быстро этот вопрос отработало, теперь в зоне пожара можно подключиться к любой доступной базовой станции, независимо от оператора", - доложил Малков на совещании по лесным пожарам у президента РФ Владимира Путина.Вместе с тем, констатировал он, есть много территорий, где нет таких базовых станций, и никакая связь недоступна, работать приходится с помощью раций и спутниковой связи."Поэтому "Мегафон" и МТС уже развернули две мобильные точки доступа на севере и на юге пожара, сейчас ищется место для разворачивания третьей мобильной базовой станции", - добавил врио губернатора.

https://ria.ru/20220824/pozhary-1811802432.html

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владимир путин, россия, мегафон, мтс, природные пожары в россии