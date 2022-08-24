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В Рязанской области из-за пожаров включили аварийный роуминг - РИА Новости, 24.08.2022
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В Рязанской области из-за пожаров включили аварийный роуминг
В Рязанской области из-за пожаров включили аварийный роуминг - РИА Новости, 24.08.2022
В Рязанской области из-за пожаров включили аварийный роуминг
На территориях Рязанской области, охваченных пожарами, включен аварийный роуминг, развернуты мобильные базовые станции связи, сообщил врио губернатора региона... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T13:31
2022-08-24T13:31
владимир путин
россия
мегафон
мтс
природные пожары в россии
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. На территориях Рязанской области, охваченных пожарами, включен аварийный роуминг, развернуты мобильные базовые станции связи, сообщил врио губернатора региона Павел Малков."Если говорить про проблемы (в тушении пожара - ред.), то кроме дорог, подхода к огню, главная проблема сегодня - это связь на этих территориях. Уже приняли решение о включении аварийного роуминга, Минцифры России очень быстро этот вопрос отработало, теперь в зоне пожара можно подключиться к любой доступной базовой станции, независимо от оператора", - доложил Малков на совещании по лесным пожарам у президента РФ Владимира Путина.Вместе с тем, констатировал он, есть много территорий, где нет таких базовых станций, и никакая связь недоступна, работать приходится с помощью раций и спутниковой связи."Поэтому "Мегафон" и МТС уже развернули две мобильные точки доступа на севере и на юге пожара, сейчас ищется место для разворачивания третьей мобильной базовой станции", - добавил врио губернатора.
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владимир путин, россия, мегафон, мтс, природные пожары в россии
Владимир Путин, Россия, Мегафон, МТС, Природные пожары в России
13:31 24.08.2022
 
В Рязанской области из-за пожаров включили аварийный роуминг

Малков: на охваченных пожарами территориях Рязанской области включили аварийный роуминг

© Фото : комплекс городского хозяйства МосквыТушение пожара в Рязанской области
Тушение пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© Фото : комплекс городского хозяйства Москвы
Тушение пожара в Рязанской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. На территориях Рязанской области, охваченных пожарами, включен аварийный роуминг, развернуты мобильные базовые станции связи, сообщил врио губернатора региона Павел Малков.
"Если говорить про проблемы (в тушении пожара - ред.), то кроме дорог, подхода к огню, главная проблема сегодня - это связь на этих территориях. Уже приняли решение о включении аварийного роуминга, Минцифры России очень быстро этот вопрос отработало, теперь в зоне пожара можно подключиться к любой доступной базовой станции, независимо от оператора", - доложил Малков на совещании по лесным пожарам у президента РФ Владимира Путина.
Вместе с тем, констатировал он, есть много территорий, где нет таких базовых станций, и никакая связь недоступна, работать приходится с помощью раций и спутниковой связи.
"Поэтому "Мегафон" и МТС уже развернули две мобильные точки доступа на севере и на юге пожара, сейчас ищется место для разворачивания третьей мобильной базовой станции", - добавил врио губернатора.
Самолет Ил-76ТД противопожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
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Владимир ПутинРоссияМегафонМТСПриродные пожары в России
 
 
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