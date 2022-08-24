https://ria.ru/20220824/rostekh-1811721114.html
"Ростех" рассказал об эффективности шлема российского "Ратника"
"Ростех" рассказал об эффективности шлема российского "Ратника" - РИА Новости, 24.08.2022
"Ростех" рассказал об эффективности шлема российского "Ратника"
Опыт боевого применения показал, что шлем российской экипировки военнослужащего "Ратник" защищает на 40 процентов эффективнее аналогов из стран НАТО, сообщили... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T03:38
2022-08-24T03:38
2022-08-24T03:47
ростех
безопасность
технологии
цнииточмаш
новое оружие россии
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Опыт боевого применения показал, что шлем российской экипировки военнослужащего "Ратник" защищает на 40 процентов эффективнее аналогов из стран НАТО, сообщили РИА Новости в кластере вооружений госкорпорации "Ростех".В корпорации уточнили, что основная задача, стоявшая перед разработчиками шлема "Ратника", — защитить бойца от мелких поражающих объектов, так как на практике примерно 75 процентов случаев ранения военнослужащих в голову происходит именно от осколков массой 1-1,5 граммов.По данным "Ростеха", шлем "Ратника" "задерживает не только мелкие объекты, но может спасти и от крупных снарядных осколков диаметром 25-30 миллиметров и даже пулевых попаданий".Кроме того, он эффективно защищает от ударов и травм. Шлем имеет три слоя, что обеспечивает ему высокие амортизирующие качества, он хорошо поглощает удары — на шлеме могут появиться вмятины, он может деформироваться, но при этом здоровье бойца не пострадает.Головным разработчиком экипировки "Ратник" выступает ЦНИИточмаш из концерна "Калашников", входящего в "Ростех").
https://ria.ru/20220819/elektrodvigatel-1810833827.html
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ростех, безопасность, технологии, цнииточмаш
Ростех, Безопасность, Технологии, ЦНИИТОЧМАШ, Новое оружие России
03:38 24.08.2022 (обновлено: 03:47 24.08.2022)
"Ростех" рассказал об эффективности шлема российского "Ратника"
"Ростех": шлем экипировки "Ратник" защищает на 40 процентов лучше аналогов из стран НАТО
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Опыт боевого применения показал, что шлем российской экипировки военнослужащего "Ратник" защищает на 40 процентов эффективнее аналогов из стран НАТО, сообщили РИА Новости в кластере вооружений госкорпорации "Ростех".
"Опыт применения экипировки "Ратник" в боевых условиях показывает, что она реально спасает жизни. В частности, шлем 6Б47 защищает голову бойца на 30-40 процентов эффективнее, нежели общевойсковые аналоги НАТО", — сказали в "Ростехе", отвечая на соответствующий вопрос.
В корпорации уточнили, что основная задача, стоявшая перед разработчиками шлема "Ратника", — защитить бойца от мелких поражающих объектов, так как на практике примерно 75 процентов случаев ранения военнослужащих в голову происходит именно от осколков массой 1-1,5 граммов.
По данным "Ростеха
", шлем "Ратника" "задерживает не только мелкие объекты, но может спасти и от крупных снарядных осколков диаметром 25-30 миллиметров и даже пулевых попаданий".
"Известны случаи, когда шлем спасал бойца даже от нерасчетных воздействий. Например, от прямого попадания автоматной пули", — сказали в корпорации.
Кроме того, он эффективно защищает от ударов и травм. Шлем имеет три слоя, что обеспечивает ему высокие амортизирующие качества, он хорошо поглощает удары — на шлеме могут появиться вмятины, он может деформироваться, но при этом здоровье бойца не пострадает.
Головным разработчиком экипировки "Ратник" выступает ЦНИИточмаш
из концерна "Калашников", входящего в "Ростех").