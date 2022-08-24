https://ria.ru/20220824/rostekh-1811721114.html

"Ростех" рассказал об эффективности шлема российского "Ратника"

"Ростех" рассказал об эффективности шлема российского "Ратника" - РИА Новости, 24.08.2022

"Ростех" рассказал об эффективности шлема российского "Ратника"

Опыт боевого применения показал, что шлем российской экипировки военнослужащего "Ратник" защищает на 40 процентов эффективнее аналогов из стран НАТО, сообщили... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T03:38

2022-08-24T03:38

2022-08-24T03:47

ростех

безопасность

технологии

цнииточмаш

новое оружие россии

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Опыт боевого применения показал, что шлем российской экипировки военнослужащего "Ратник" защищает на 40 процентов эффективнее аналогов из стран НАТО, сообщили РИА Новости в кластере вооружений госкорпорации "Ростех".В корпорации уточнили, что основная задача, стоявшая перед разработчиками шлема "Ратника", — защитить бойца от мелких поражающих объектов, так как на практике примерно 75 процентов случаев ранения военнослужащих в голову происходит именно от осколков массой 1-1,5 граммов.По данным "Ростеха", шлем "Ратника" "задерживает не только мелкие объекты, но может спасти и от крупных снарядных осколков диаметром 25-30 миллиметров и даже пулевых попаданий".Кроме того, он эффективно защищает от ударов и травм. Шлем имеет три слоя, что обеспечивает ему высокие амортизирующие качества, он хорошо поглощает удары — на шлеме могут появиться вмятины, он может деформироваться, но при этом здоровье бойца не пострадает.Головным разработчиком экипировки "Ратник" выступает ЦНИИточмаш из концерна "Калашников", входящего в "Ростех").

https://ria.ru/20220819/elektrodvigatel-1810833827.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ростех, безопасность, технологии, цнииточмаш