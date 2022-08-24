https://ria.ru/20220824/rosseti-1811736907.html

Врио главы Марий Эл встретился с директором "Россети Центр"

Врио главы Марий Эл встретился с директором "Россети Центр" - РИА Новости, 24.08.2022

Врио главы Марий Эл встретился с директором "Россети Центр"

23 августа состоялась рабочая встреча временно исполняющего обязанности Главы Республики Марий Эл Юрия Зайцева и генерального директора ПАО "Россети Центр" –... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T09:32

2022-08-24T09:32

2022-08-24T09:32

пресс-релизы

юрий зайцев (политик)

республика марий эл

нижегородская область

рязанская область

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МОСКВА, 24 авг - ПАО "Россети Центр". 23 августа состоялась рабочая встреча временно исполняющего обязанности Главы Республики Марий Эл Юрия Зайцева и генерального директора ПАО "Россети Центр" – управляющей организации ПАО "Россети Центр и Приволжье" Игоря Маковского. Стороны обсудили вопросы подготовки электросетевой инфраструктуры региона к предстоящему осенне-зимнему периоду и прохождение пожароопасного сезона.На площадке Многофункционального информационно-технологического центра "Мариэнерго" Игорь Маковский и врио Главы региона заслушали доклад по безаварийному прохождению пожароопасного сезона и мероприятиям по предотвращению порчи электросетевых объектов в связи с лесными пожарами и, как следствие, обесточения потребителей. Специалисты филиала держат на особом контроле риски возгорания, участвуют в поиске термоточек, локализуют и ликвидируют действующие очаги."Сегодня энергетики встали плечом к плечу со службами, которые борются с аномальными лесными пожарами в Марий Эл, а также Рязанской и Нижегородской областях. Мы взаимодействуем с административными властями по предотвращению возгораний, активно участвуем в тушении. Мы – опора и ресурс для всех регионов нашего присутствия и делаем все, чтобы решать любые задачи в интересах жителей", – подчеркнул Игорь Маковский.Врио Главы региона отметил качественную работу сотрудников "Мариэнерго", подчеркнув, что это ведущее электросетевое предприятие республики, и выразил благодарность за надежное электроснабжение жителей Марий Эл."Мы активно взаимодействуем с региональным филиалом компании. Его деятельность становится более высокотехнологичной. Уверен, что мы всегда будем конструктивно взаимодействовать по всем вопросам и в дальнейшем", – сказал Юрий Зайцев.

https://ria.ru/20220820/donbass-1810948276.html

https://ria.ru/20220817/kollegiya-1810238362.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

пресс-релизы, юрий зайцев (политик), республика марий эл, нижегородская область, рязанская область