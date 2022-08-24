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Российское посольство потребовало от Риги остановить полицейский произвол - РИА Новости, 24.08.2022
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Российское посольство потребовало от Риги остановить полицейский произвол
Российское посольство потребовало от Риги остановить полицейский произвол - РИА Новости, 24.08.2022
Российское посольство потребовало от Риги остановить полицейский произвол
Посольство РФ в Латвии после сноса памятника Освободителям Риги потребовало от Латвии остановить полицейский произвол и преследование по политическим мотивам. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T15:37
2022-08-24T15:37
в мире
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Посольство РФ в Латвии после сноса памятника Освободителям Риги потребовало от Латвии остановить полицейский произвол и преследование по политическим мотивам."От латвийских властей требуем остановить полицейский произвол и преследование по политическим и идеологическим мотивам рядовых жителей республики, открыто высказывающих свое мнение", - говорится в сообщении посольства в Facebook*.Власти Латвии начали сносить памятник Освободителей Риги 23 августа, в этот же день в столице начались протесты против сноса монумента. Полиция Латвии информировала, что задержала 14 человек у памятника Освободителям Риги в парке Победы, возбуждено 14 дел об административных правонарушениях. В среду демонтаж памятника Освободителям Риги в латвийской столице возобновился.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, латвия, рига, россия
В мире, Латвия, Рига, Россия
15:37 24.08.2022
 
Российское посольство потребовало от Риги остановить полицейский произвол

Российское посольство потребовало от Риги остановить произвол и преследование несогласных

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в Риге
Сотрудники полиции в Риге - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники полиции в Риге. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Посольство РФ в Латвии после сноса памятника Освободителям Риги потребовало от Латвии остановить полицейский произвол и преследование по политическим мотивам.
"От латвийских властей требуем остановить полицейский произвол и преследование по политическим и идеологическим мотивам рядовых жителей республики, открыто высказывающих свое мнение", - говорится в сообщении посольства в Facebook*.
Власти Латвии начали сносить памятник Освободителей Риги 23 августа, в этот же день в столице начались протесты против сноса монумента. Полиция Латвии информировала, что задержала 14 человек у памятника Освободителям Риги в парке Победы, возбуждено 14 дел об административных правонарушениях. В среду демонтаж памятника Освободителям Риги в латвийской столице возобновился.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
Снос памятника Освободителям Риги - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
15:25
Россия призвала мировые структуры оценить снос памятника Освободителям Риги
 
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