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Российское посольство потребовало от Риги остановить полицейский произвол
Российское посольство потребовало от Риги остановить полицейский произвол - РИА Новости, 24.08.2022
Российское посольство потребовало от Риги остановить полицейский произвол
Посольство РФ в Латвии после сноса памятника Освободителям Риги потребовало от Латвии остановить полицейский произвол и преследование по политическим мотивам. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T15:37
2022-08-24T15:37
2022-08-24T15:37
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Посольство РФ в Латвии после сноса памятника Освободителям Риги потребовало от Латвии остановить полицейский произвол и преследование по политическим мотивам."От латвийских властей требуем остановить полицейский произвол и преследование по политическим и идеологическим мотивам рядовых жителей республики, открыто высказывающих свое мнение", - говорится в сообщении посольства в Facebook*.Власти Латвии начали сносить памятник Освободителей Риги 23 августа, в этот же день в столице начались протесты против сноса монумента. Полиция Латвии информировала, что задержала 14 человек у памятника Освободителям Риги в парке Победы, возбуждено 14 дел об административных правонарушениях. В среду демонтаж памятника Освободителям Риги в латвийской столице возобновился.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, латвия, рига, россия
В мире, Латвия, Рига, Россия
Российское посольство потребовало от Риги остановить полицейский произвол
Российское посольство потребовало от Риги остановить произвол и преследование несогласных