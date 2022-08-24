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Российское посольство потребовало от Риги остановить полицейский произвол

Российское посольство потребовало от Риги остановить полицейский произвол - РИА Новости, 24.08.2022

Российское посольство потребовало от Риги остановить полицейский произвол

Посольство РФ в Латвии после сноса памятника Освободителям Риги потребовало от Латвии остановить полицейский произвол и преследование по политическим мотивам. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T15:37

2022-08-24T15:37

2022-08-24T15:37

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Посольство РФ в Латвии после сноса памятника Освободителям Риги потребовало от Латвии остановить полицейский произвол и преследование по политическим мотивам."От латвийских властей требуем остановить полицейский произвол и преследование по политическим и идеологическим мотивам рядовых жителей республики, открыто высказывающих свое мнение", - говорится в сообщении посольства в Facebook*.Власти Латвии начали сносить памятник Освободителей Риги 23 августа, в этот же день в столице начались протесты против сноса монумента. Полиция Латвии информировала, что задержала 14 человек у памятника Освободителям Риги в парке Победы, возбуждено 14 дел об административных правонарушениях. В среду демонтаж памятника Освободителям Риги в латвийской столице возобновился.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская

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Екатерина Зайцева

в мире, латвия, рига, россия