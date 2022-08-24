https://ria.ru/20220824/rezhim-1811940443.html

Небензя заявил о невозможности предотвращения фиаско киевского режима

Небензя заявил о невозможности предотвращения фиаско киевского режима - РИА Новости, 24.08.2022

Небензя заявил о невозможности предотвращения фиаско киевского режима

Запад может затянуть агонию киевского режима, но не предотвратить его фиаско, заявил на заседании Совета безопасности ООН постпред России при всемирной... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T19:33

2022-08-24T19:33

2022-08-24T19:33

в мире

украина

василий небензя

россия

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ООН, 24 авг – РИА Новости. Запад может затянуть агонию киевского режима, но не предотвратить его фиаско, заявил на заседании Совета безопасности ООН постпред России при всемирной организации Василий Небензя.По его словам, Украина окончательно превратилась в "дремучую безжалостную Антироссию и уверенно движется к своему полному идейному и идеологическому банкротству"."Наши западные коллеги могут затянуть его (киевского режима – ред.) агонию, но не предотвратить его фиаско. Поэтому хотел бы пожелать братскому украинскому народу обрести наконец свободу и получить возможность строить такое общество, которое уважало бы элементарные права человека и национальную идентичность и жило бы в мире со своими соседями", - сказал Небензя."Этот час уже близок, как бы ни старался киевский режим и его западные покровители", - указал он.

https://ria.ru/20220824/ukraina-1811906805.html

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в мире, украина, василий небензя, россия