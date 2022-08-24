Рейтинг@Mail.ru
Небензя заявил о невозможности предотвращения фиаско киевского режима - РИА Новости, 24.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220824/rezhim-1811940443.html
Небензя заявил о невозможности предотвращения фиаско киевского режима
Небензя заявил о невозможности предотвращения фиаско киевского режима - РИА Новости, 24.08.2022
Небензя заявил о невозможности предотвращения фиаско киевского режима
Запад может затянуть агонию киевского режима, но не предотвратить его фиаско, заявил на заседании Совета безопасности ООН постпред России при всемирной... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T19:33
2022-08-24T19:33
в мире
украина
василий небензя
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564500443_0:222:2774:1782_1920x0_80_0_0_dccd4019f386b0c2735bbce8def6171a.jpg
ООН, 24 авг – РИА Новости. Запад может затянуть агонию киевского режима, но не предотвратить его фиаско, заявил на заседании Совета безопасности ООН постпред России при всемирной организации Василий Небензя.По его словам, Украина окончательно превратилась в "дремучую безжалостную Антироссию и уверенно движется к своему полному идейному и идеологическому банкротству"."Наши западные коллеги могут затянуть его (киевского режима – ред.) агонию, но не предотвратить его фиаско. Поэтому хотел бы пожелать братскому украинскому народу обрести наконец свободу и получить возможность строить такое общество, которое уважало бы элементарные права человека и национальную идентичность и жило бы в мире со своими соседями", - сказал Небензя."Этот час уже близок, как бы ни старался киевский режим и его западные покровители", - указал он.
https://ria.ru/20220824/ukraina-1811906805.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564500443_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_2d9a316a89393eda3af2053b087dc08d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, василий небензя, россия
В мире, Украина, Василий Небензя, Россия
19:33 24.08.2022
 
Небензя заявил о невозможности предотвращения фиаско киевского режима

Небензя: Запад может затянуть агонию киевского режима, но не предотвратить его фиаско

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 24 авг – РИА Новости. Запад может затянуть агонию киевского режима, но не предотвратить его фиаско, заявил на заседании Совета безопасности ООН постпред России при всемирной организации Василий Небензя.
По его словам, Украина окончательно превратилась в "дремучую безжалостную Антироссию и уверенно движется к своему полному идейному и идеологическому банкротству".
"Наши западные коллеги могут затянуть его (киевского режима – ред.) агонию, но не предотвратить его фиаско. Поэтому хотел бы пожелать братскому украинскому народу обрести наконец свободу и получить возможность строить такое общество, которое уважало бы элементарные права человека и национальную идентичность и жило бы в мире со своими соседями", - сказал Небензя.
"Этот час уже близок, как бы ни старался киевский режим и его западные покровители", - указал он.
Флаги Украины и США у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
Вчера, 17:25Специальная военная операция на Украине
Киев получил от США три миллиарда долларов безвозвратной помощи
 
В миреУкраинаВасилий НебензяРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала