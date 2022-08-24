Тюменская область направила 7,8 миллиарда рублей на ремонт детсадов и школ
Тюменские власти направили 7,8 миллиарда рублей на строительство и ремонт детсадов и школ
Ремонт школы. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 24 авг - РИА Новости. Тюменская область в 2022 году на строительство и реконструкцию зданий детских садов, школ и учреждений дополнительного образования выделила из регионального бюджета свыше 7,8 миллиарда рублей.
В сентябре откроется новая школа в поселке Богандинский Тюменского района и детсад в городе Тюмени, продолжается строительство трех школ в Тюмени.
"В текущем году в Тюменской области за счет средств регионального бюджета построены и реконструированы четыре детских сада на 1 тысячу 238 мест, три школы на 1 тысячу 521 место, а также три учреждения дополнительного образования. Общий объем расходов на эти цели превысил 7,8 миллиарда рублей", - сообщается на сайте регионального правительства.
Помимо этого, в преддверии нового учебного года капитально отремонтированы 32 школы и 24 детсада. Современным оборудованием оснащены 29 школ и два детских сада. Закуплено 104 школьных автобуса.
Все школы к работе готовы, в большинстве муниципалитетов проблем с местами в образовательных учреждениях нет, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор после очередного осмотра строящихся соцобъектов. "Понимаем, что растет детское население в Тюмени и Тюменском районе. Начали строить в поселке Московском большой комплекс, где одновременно школа и детский сад. Сегодня все движется по плану нацпроекта "Образование" для того, чтобы обеспечить всех детей местами в детских садах и школьных учреждениях", - подчеркнул Александр Моор.
Ранее сообщалось, что в этом году в Тюменской области около 234 тысяч школьников - на 11 тысяч больше, чем год назад. В системе образования работают 25 тысяч человек.