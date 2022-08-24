https://ria.ru/20220824/remont-1811753463.html

Тюменская область направила 7,8 миллиарда рублей на ремонт детсадов и школ

Тюменская область направила 7,8 миллиарда рублей на ремонт детсадов и школ - РИА Новости, 24.08.2022

Тюменская область направила 7,8 миллиарда рублей на ремонт детсадов и школ

Тюменская область в 2022 году на строительство и реконструкцию зданий детских садов, школ и учреждений дополнительного образования выделила из регионального... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T10:29

2022-08-24T10:29

2022-08-24T10:29

тюменская область

тюменская область

александр моор

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тюмень

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ТЮМЕНЬ, 24 авг - РИА Новости. Тюменская область в 2022 году на строительство и реконструкцию зданий детских садов, школ и учреждений дополнительного образования выделила из регионального бюджета свыше 7,8 миллиарда рублей.В сентябре откроется новая школа в поселке Богандинский Тюменского района и детсад в городе Тюмени, продолжается строительство трех школ в Тюмени."В текущем году в Тюменской области за счет средств регионального бюджета построены и реконструированы четыре детских сада на 1 тысячу 238 мест, три школы на 1 тысячу 521 место, а также три учреждения дополнительного образования. Общий объем расходов на эти цели превысил 7,8 миллиарда рублей", - сообщается на сайте регионального правительства.Помимо этого, в преддверии нового учебного года капитально отремонтированы 32 школы и 24 детсада. Современным оборудованием оснащены 29 школ и два детских сада. Закуплено 104 школьных автобуса.Все школы к работе готовы, в большинстве муниципалитетов проблем с местами в образовательных учреждениях нет, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор после очередного осмотра строящихся соцобъектов. "Понимаем, что растет детское население в Тюмени и Тюменском районе. Начали строить в поселке Московском большой комплекс, где одновременно школа и детский сад. Сегодня все движется по плану нацпроекта "Образование" для того, чтобы обеспечить всех детей местами в детских садах и школьных учреждениях", - подчеркнул Александр Моор.Ранее сообщалось, что в этом году в Тюменской области около 234 тысяч школьников - на 11 тысяч больше, чем год назад. В системе образования работают 25 тысяч человек.

https://ria.ru/20220823/shkoly-1811668000.html

https://ria.ru/20220819/dokhody-1810769622.html

тюменская область

тюмень

тюменский район

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Владимир Лаврентьев

тюменская область, александр моор, общество, тюмень, тюменский район, россия, школа, дети