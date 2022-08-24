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Тюменская область направила 7,8 миллиарда рублей на ремонт детсадов и школ - РИА Новости, 24.08.2022
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Тюменская область
https://ria.ru/20220824/remont-1811753463.html
Тюменская область направила 7,8 миллиарда рублей на ремонт детсадов и школ
Тюменская область направила 7,8 миллиарда рублей на ремонт детсадов и школ - РИА Новости, 24.08.2022
Тюменская область направила 7,8 миллиарда рублей на ремонт детсадов и школ
Тюменская область в 2022 году на строительство и реконструкцию зданий детских садов, школ и учреждений дополнительного образования выделила из регионального... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T10:29
2022-08-24T10:29
тюменская область
тюменская область
александр моор
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тюменский район
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школа
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ТЮМЕНЬ, 24 авг - РИА Новости. Тюменская область в 2022 году на строительство и реконструкцию зданий детских садов, школ и учреждений дополнительного образования выделила из регионального бюджета свыше 7,8 миллиарда рублей.В сентябре откроется новая школа в поселке Богандинский Тюменского района и детсад в городе Тюмени, продолжается строительство трех школ в Тюмени."В текущем году в Тюменской области за счет средств регионального бюджета построены и реконструированы четыре детских сада на 1 тысячу 238 мест, три школы на 1 тысячу 521 место, а также три учреждения дополнительного образования. Общий объем расходов на эти цели превысил 7,8 миллиарда рублей", - сообщается на сайте регионального правительства.Помимо этого, в преддверии нового учебного года капитально отремонтированы 32 школы и 24 детсада. Современным оборудованием оснащены 29 школ и два детских сада. Закуплено 104 школьных автобуса.Все школы к работе готовы, в большинстве муниципалитетов проблем с местами в образовательных учреждениях нет, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор после очередного осмотра строящихся соцобъектов. "Понимаем, что растет детское население в Тюмени и Тюменском районе. Начали строить в поселке Московском большой комплекс, где одновременно школа и детский сад. Сегодня все движется по плану нацпроекта "Образование" для того, чтобы обеспечить всех детей местами в детских садах и школьных учреждениях", - подчеркнул Александр Моор.Ранее сообщалось, что в этом году в Тюменской области около 234 тысяч школьников - на 11 тысяч больше, чем год назад. В системе образования работают 25 тысяч человек.
https://ria.ru/20220823/shkoly-1811668000.html
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тюменская область, александр моор, общество, тюмень, тюменский район, россия, школа, дети
Тюменская область, Тюменская область, Александр Моор, Общество, Тюмень, Тюменский район, Россия, Школа, Дети
10:29 24.08.2022
 
Тюменская область направила 7,8 миллиарда рублей на ремонт детсадов и школ

Тюменские власти направили 7,8 миллиарда рублей на строительство и ремонт детсадов и школ

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРемонт школы
Ремонт школы - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ТЮМЕНЬ, 24 авг - РИА Новости. Тюменская область в 2022 году на строительство и реконструкцию зданий детских садов, школ и учреждений дополнительного образования выделила из регионального бюджета свыше 7,8 миллиарда рублей.
В сентябре откроется новая школа в поселке Богандинский Тюменского района и детсад в городе Тюмени, продолжается строительство трех школ в Тюмени.
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"В текущем году в Тюменской области за счет средств регионального бюджета построены и реконструированы четыре детских сада на 1 тысячу 238 мест, три школы на 1 тысячу 521 место, а также три учреждения дополнительного образования. Общий объем расходов на эти цели превысил 7,8 миллиарда рублей", - сообщается на сайте регионального правительства.
Помимо этого, в преддверии нового учебного года капитально отремонтированы 32 школы и 24 детсада. Современным оборудованием оснащены 29 школ и два детских сада. Закуплено 104 школьных автобуса.
Все школы к работе готовы, в большинстве муниципалитетов проблем с местами в образовательных учреждениях нет, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор после очередного осмотра строящихся соцобъектов. "Понимаем, что растет детское население в Тюмени и Тюменском районе. Начали строить в поселке Московском большой комплекс, где одновременно школа и детский сад. Сегодня все движется по плану нацпроекта "Образование" для того, чтобы обеспечить всех детей местами в детских садах и школьных учреждениях", - подчеркнул Александр Моор.
Ранее сообщалось, что в этом году в Тюменской области около 234 тысяч школьников - на 11 тысяч больше, чем год назад. В системе образования работают 25 тысяч человек.
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Тюменская областьТюменская областьАлександр МоорОбществоТюменьТюменский районРоссияШколаДети
 
 
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