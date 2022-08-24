https://ria.ru/20220824/psb-1811918387.html

Жители Запорожской области смогут получать все выплаты на карты ПСБ

Жители Запорожской области смогут получать все выплаты на карты ПСБ - РИА Новости, 24.08.2022

Жители Запорожской области смогут получать все выплаты на карты ПСБ

Жители крупных городов Запорожской области, где есть банковская инфраструктура, по желанию смогут получать все положенные выплаты и пособия на личную банковскую РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T18:07

2022-08-24T18:07

2022-08-24T18:07

мелитополь

энергодар

бердянск

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795765489_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_2fe9e1b4e2fc7474d064b653c3152025.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости. Жители крупных городов Запорожской области, где есть банковская инфраструктура, по желанию смогут получать все положенные выплаты и пособия на личную банковскую карту ПСБ, заявил РИА Новости заместитель председателя совета министров администрации региона по инфраструктурному развитию Алексей Лысов."С сентября жители крупных городов таких, как Мелитополь, Энергодар, Бердянск, Днепрорудный, Приморск – там, где есть инфраструктура ПСБ банка, мы сможем выдавать деньги всем желающим через ПСБ банк. Достаточно гражданину написать заявление, что он желает получать деньги на карту ПСБ банка. И дальше мы сами передадим документы, и банк оформит карту, и человек придет заберет эту карту и будет получать на нее деньги. Это очень удобно", - сказал Лысов.Зампред совета министров напомнил, что на сегодняшний день выплаты организованы через отделения почты. Гражданин может прийти в отделение предъявить документы и получить выплату. Если человек не имеет возможности прийти самостоятельно, по объективным причинам, то почтальон сам придет к нему домой.

https://ria.ru/20220824/vyplaty-1811866919.html

мелитополь

энергодар

бердянск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мелитополь, энергодар, бердянск, ситуация в днр и лнр