https://ria.ru/20220824/prokat-1811794947.html

Кинотеатры пообещали премьеры российских фильмов и немного зарубежных

Кинотеатры пообещали премьеры российских фильмов и немного зарубежных - РИА Новости, 24.08.2022

Кинотеатры пообещали премьеры российских фильмов и немного зарубежных

Представители крупных киносетей рассказали РИА Новости, какие фильмы планируют показывать в новом сезоне. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T14:36

2022-08-24T14:36

2022-08-24T14:36

культура

кино и сериалы

дэвид кроненберг

александр баршак

борис акопов (режиссер)

россия

украина

москва

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Представители крупных киносетей рассказали РИА Новости, какие фильмы планируют показывать в новом сезоне.По словам вице-президента по управлению кинопоказом сети кинотеатров "Каро" Майи Манеровой, этой осенью в прокат выйдет много новинок и премьер. Например, "Сердце Пармы" Антона Мегердичева, "Преступления будущего" Дэвида Кроненберга, "Вихрь" Гаспара Ноэ, семейная сказка Лины Арифулиной, Александра Баршака и Артема Аксененко "Красная шапочка", приключенческий фильм Глеба Орлова "Либерея: Охотники за сокровищами", участники ММКФ "Кэт" Бориса Акопова и "Недетский дом" Михаила Расходникова, "Декабрь" Клима Шипенко.В киносети "Люксор" пояснили, что "сейчас, скорее, зритель задает тенденции, а прокат старается подстраиваться под желания"."С середины сентября только начинается кинотеатральный сезон, но уже сейчас в графике можно увидеть много семейного и детского кино, так как именно оно стало лидером посещаемости. Также набирает популярность молодежное кино, которое интересно обладателям "Пушкинской карты" возраста 16-20 лет", — добавили в компании.Самыми ожидаемыми новинками осеннего сезона в "Люксоре" назвали продолжение иностранной франшизы "После. Долго и счастливо" и фэнтези "Три тысячи лет желаний", из российских фильмов – спортивную драму "Начать сначала" и комедию "Экспресс" от создателей сериала "Чики".

https://ria.ru/20220824/koltsa-1811756856.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

кино и сериалы, дэвид кроненберг, александр баршак, борис акопов (режиссер), россия, украина, москва, новости культуры, что посмотреть , клим шипенко