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Росгидромет: на этой неделе дождей, способных потушить пожары не ожидается - РИА Новости, 24.08.2022
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Росгидромет: на этой неделе дождей, способных потушить пожары не ожидается
Росгидромет: на этой неделе дождей, способных потушить пожары не ожидается - РИА Новости, 24.08.2022
Росгидромет: на этой неделе дождей, способных потушить пожары не ожидается
Кратковременные дожди в Центральном федеральном округе на этой неделе ожидаются лишь на севере, потушить пожары в Рязанской области они не помогут, рассказала... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T03:14
2022-08-24T03:14
происшествия
рязанская область
московская область (подмосковье)
москва
природные пожары в россии
павел малков
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Кратковременные дожди в Центральном федеральном округе на этой неделе ожидаются лишь на севере, потушить пожары в Рязанской области они не помогут, рассказала РИА Новости главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.По данным врио губернатора Рязанской области Павла Малкова, в регионе продолжается активное горение на площади около 180 гектаров. Огнем пройдено около 9 тысяч гектаров. На тушении пожаров работают, в частности, 18 воздушных судов и более 9 тысяч человек.На прошлой неделе дым от пожаров в Рязанской области дошел до Подмосковья и Москвы.
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происшествия, рязанская область, московская область (подмосковье), москва, природные пожары в россии, павел малков
Происшествия, Рязанская область, Московская область (Подмосковье), Москва, Природные пожары в России, Павел Малков
03:14 24.08.2022
 
Росгидромет: на этой неделе дождей, способных потушить пожары не ожидается

Специалист Росгидромета Макарова рассказала, что дожди потушить пожары в Рязани не помогут

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкГидрометцентр России
Гидрометцентр России - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Кратковременные дожди в Центральном федеральном округе на этой неделе ожидаются лишь на севере, потушить пожары в Рязанской области они не помогут, рассказала РИА Новости главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

"В районе Рязани никаких дождей пока не видно… Во второй половине недели на севере, северо-востоке Центрального федерального округа могут пройти дожди, но небольшие. Локальные кратковременные дожди, конечно, не будут способствовать уменьшению класса пожарной опасности. Тем более их не хватит на то, чтобы потушить пожары", - сказала Макарова.

По данным врио губернатора Рязанской области Павла Малкова, в регионе продолжается активное горение на площади около 180 гектаров. Огнем пройдено около 9 тысяч гектаров. На тушении пожаров работают, в частности, 18 воздушных судов и более 9 тысяч человек.
На прошлой неделе дым от пожаров в Рязанской области дошел до Подмосковья и Москвы.
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ПроисшествияРязанская областьМосковская область (Подмосковье)МоскваПриродные пожары в РоссииПавел Малков
 
 
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