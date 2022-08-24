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Росгидромет: на этой неделе дождей, способных потушить пожары не ожидается
Росгидромет: на этой неделе дождей, способных потушить пожары не ожидается - РИА Новости, 24.08.2022
Росгидромет: на этой неделе дождей, способных потушить пожары не ожидается
Кратковременные дожди в Центральном федеральном округе на этой неделе ожидаются лишь на севере, потушить пожары в Рязанской области они не помогут, рассказала... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T03:14
2022-08-24T03:14
2022-08-24T03:14
происшествия
рязанская область
московская область (подмосковье)
москва
природные пожары в россии
павел малков
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Кратковременные дожди в Центральном федеральном округе на этой неделе ожидаются лишь на севере, потушить пожары в Рязанской области они не помогут, рассказала РИА Новости главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.По данным врио губернатора Рязанской области Павла Малкова, в регионе продолжается активное горение на площади около 180 гектаров. Огнем пройдено около 9 тысяч гектаров. На тушении пожаров работают, в частности, 18 воздушных судов и более 9 тысяч человек.На прошлой неделе дым от пожаров в Рязанской области дошел до Подмосковья и Москвы.
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рязанская область
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происшествия, рязанская область, московская область (подмосковье), москва, природные пожары в россии, павел малков
Происшествия, Рязанская область, Московская область (Подмосковье), Москва, Природные пожары в России, Павел Малков
Росгидромет: на этой неделе дождей, способных потушить пожары не ожидается
Специалист Росгидромета Макарова рассказала, что дожди потушить пожары в Рязани не помогут