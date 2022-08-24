https://ria.ru/20220824/proisshestviya-1811720668.html

Росгидромет: на этой неделе дождей, способных потушить пожары не ожидается

Росгидромет: на этой неделе дождей, способных потушить пожары не ожидается - РИА Новости, 24.08.2022

Росгидромет: на этой неделе дождей, способных потушить пожары не ожидается

Кратковременные дожди в Центральном федеральном округе на этой неделе ожидаются лишь на севере, потушить пожары в Рязанской области они не помогут, рассказала... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T03:14

2022-08-24T03:14

2022-08-24T03:14

происшествия

рязанская область

московская область (подмосковье)

москва

природные пожары в россии

павел малков

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Кратковременные дожди в Центральном федеральном округе на этой неделе ожидаются лишь на севере, потушить пожары в Рязанской области они не помогут, рассказала РИА Новости главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.По данным врио губернатора Рязанской области Павла Малкова, в регионе продолжается активное горение на площади около 180 гектаров. Огнем пройдено около 9 тысяч гектаров. На тушении пожаров работают, в частности, 18 воздушных судов и более 9 тысяч человек.На прошлой неделе дым от пожаров в Рязанской области дошел до Подмосковья и Москвы.

https://ria.ru/20220815/solntse-1809679169.html

рязанская область

московская область (подмосковье)

москва

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происшествия, рязанская область, московская область (подмосковье), москва, природные пожары в россии, павел малков