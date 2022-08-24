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Оренбургская область выделит еще 16,9 млн рублей на инициативные проекты - РИА Новости, 24.08.2022
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Оренбургская область
https://ria.ru/20220824/proekty-1811765931.html
Оренбургская область выделит еще 16,9 млн рублей на инициативные проекты
Оренбургская область выделит еще 16,9 млн рублей на инициативные проекты - РИА Новости, 24.08.2022
Оренбургская область выделит еще 16,9 млн рублей на инициативные проекты
Власти Оренбургской области дополнительно выделят из регионального бюджета 16,9 миллиона рублей для реализации 40 инициативных проектов благоустройства,... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T11:04
2022-08-24T11:04
оренбургская область
денис паслер
жкх
благоустройство
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ОРЕНБУРГ, 24 авг- РИА Новости. Власти Оренбургской области дополнительно выделят из регионального бюджета 16,9 миллиона рублей для реализации 40 инициативных проектов благоустройства, сообщает пресс-служба облправительстваВ 2022 году победителями регионального конкурсного отбора признаны 225 инициативных проектов из 9 городских округов и 29 муниципальных районов области. Для реализации 40 из них возникла потребность в дополнительном финансировании из-за удорожания стоимости материалов. "Инициативное бюджетирование – эффективный инструмент для развития сельских территорий. Программа позволяет людям самим решать, на что в первую очередь стоит направить средства. Оренбуржцы вкладывают в реализацию проектов и свои средства. Регион возьмет на себя обязательства по дофинансированию проектов этого года, где произошло удорожание. Жители должны видеть результаты своих вложений", – приводятся в сообщении слова губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.К 138,4 миллиона рублей, предусмотренным в этом году на программу, из областного бюджета выделят дополнительно 16,9 миллиона рублей. Деньги пойдут на реализацию инициатив сельчан, касающихся ремонта дорог и тротуаров, устройства уличного освещения, благоустройства общественных территорий, решения вопросов водоснабжения, обновления культурных и спортивных объектов в 4 городских округах и 12 муниципальных районах области.
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денис паслер, жкх, благоустройство
Оренбургская область, Денис Паслер, ЖКХ, Благоустройство
11:04 24.08.2022
 

Оренбургская область выделит еще 16,9 млн рублей на инициативные проекты

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Денежные купюры и монеты
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ОРЕНБУРГ, 24 авг- РИА Новости. Власти Оренбургской области дополнительно выделят из регионального бюджета 16,9 миллиона рублей для реализации 40 инициативных проектов благоустройства, сообщает пресс-служба облправительства
В 2022 году победителями регионального конкурсного отбора признаны 225 инициативных проектов из 9 городских округов и 29 муниципальных районов области. Для реализации 40 из них возникла потребность в дополнительном финансировании из-за удорожания стоимости материалов.
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"Инициативное бюджетирование – эффективный инструмент для развития сельских территорий. Программа позволяет людям самим решать, на что в первую очередь стоит направить средства. Оренбуржцы вкладывают в реализацию проектов и свои средства. Регион возьмет на себя обязательства по дофинансированию проектов этого года, где произошло удорожание. Жители должны видеть результаты своих вложений", – приводятся в сообщении слова губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.
К 138,4 миллиона рублей, предусмотренным в этом году на программу, из областного бюджета выделят дополнительно 16,9 миллиона рублей.
Деньги пойдут на реализацию инициатив сельчан, касающихся ремонта дорог и тротуаров, устройства уличного освещения, благоустройства общественных территорий, решения вопросов водоснабжения, обновления культурных и спортивных объектов в 4 городских округах и 12 муниципальных районах области.
 
Оренбургская областьДенис ПаслерЖКХБлагоустройство
 
 
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