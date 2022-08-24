https://ria.ru/20220824/proekt-1811768149.html

Русское географическое общество запускает проект "Полюса Оренбуржья"

Русское географическое общество запускает проект "Полюса Оренбуржья" - РИА Новости, 24.08.2022

Русское географическое общество запускает проект "Полюса Оренбуржья"

В Оренбуржье запустят проект Русского географического общества "Полюса Оренбуржья", первый его этап планируется провести в текущем году, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T11:21

2022-08-24T11:21

2022-08-24T11:21

оренбургская область

оренбургский государственный университет

александровский район

общество

русское географическое общество

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ОРЕНБУРГ, 24 авг - РИА Новости. В Оренбуржье запустят проект Русского географического общества "Полюса Оренбуржья", первый его этап планируется провести в текущем году, сообщает пресс-служба облправительства."В проекте будут определены полюса региона: географический центр, центральный населенный пункт, полюс недоступности и крайние точки области", - говорится в сообщении.Проект разработан членами Оренбургского регионального отделения РГО, сотрудниками кафедры географии и регионоведения на базе лаборатории географического мониторинга и туристско-рекреационного проектирования Оренбургского государственного университета. Так, в начале сентября будет установлен знак "Географический центр области". По расчётам специалистов на основе геоинформационных технологий, он находится в Никольском участковом лесничестве Сакмарского района – у сел Степные огни и Верхние Чебеньки, в живописном месте у реки Сакмара.Уже 10 сентября появится знак "Центральный населенный пункт" - в селе Ждановка Александровского района. Затем будут определены и обозначены крайние точки региона – северная, южная, западная, восточная – и самая удаленная от дорог и населенных пунктов точка – "полюс недоступности".Оренбургским региональным отделением РГО планируется акция "Я был на полюсах Оренбуржья". Участникам, побывавшим минимум на двух из них и зафиксировавшим это на фото, будут выданы сертификаты.Места установки знаков также могут рассматриваться в качестве арт-объектов для проведения мероприятий по популяризации географии, организации туристических маршрутов, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220823/orenburzhe-1811551978.html

александровский район

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

оренбургский государственный университет, александровский район, общество, русское географическое общество