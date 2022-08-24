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Русское географическое общество запускает проект "Полюса Оренбуржья" - РИА Новости, 24.08.2022
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Русское географическое общество запускает проект "Полюса Оренбуржья"
Русское географическое общество запускает проект "Полюса Оренбуржья" - РИА Новости, 24.08.2022
Русское географическое общество запускает проект "Полюса Оренбуржья"
В Оренбуржье запустят проект Русского географического общества "Полюса Оренбуржья", первый его этап планируется провести в текущем году, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T11:21
2022-08-24T11:21
оренбургская область
оренбургский государственный университет
александровский район
общество
русское географическое общество
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ОРЕНБУРГ, 24 авг - РИА Новости. В Оренбуржье запустят проект Русского географического общества "Полюса Оренбуржья", первый его этап планируется провести в текущем году, сообщает пресс-служба облправительства."В проекте будут определены полюса региона: географический центр, центральный населенный пункт, полюс недоступности и крайние точки области", - говорится в сообщении.Проект разработан членами Оренбургского регионального отделения РГО, сотрудниками кафедры географии и регионоведения на базе лаборатории географического мониторинга и туристско-рекреационного проектирования Оренбургского государственного университета. Так, в начале сентября будет установлен знак "Географический центр области". По расчётам специалистов на основе геоинформационных технологий, он находится в Никольском участковом лесничестве Сакмарского района – у сел Степные огни и Верхние Чебеньки, в живописном месте у реки Сакмара.Уже 10 сентября появится знак "Центральный населенный пункт" - в селе Ждановка Александровского района. Затем будут определены и обозначены крайние точки региона – северная, южная, западная, восточная – и самая удаленная от дорог и населенных пунктов точка – "полюс недоступности".Оренбургским региональным отделением РГО планируется акция "Я был на полюсах Оренбуржья". Участникам, побывавшим минимум на двух из них и зафиксировавшим это на фото, будут выданы сертификаты.Места установки знаков также могут рассматриваться в качестве арт-объектов для проведения мероприятий по популяризации географии, организации туристических маршрутов, добавили в пресс-службе.
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оренбургский государственный университет, александровский район, общество, русское географическое общество
Оренбургская область, Оренбургский государственный университет, Александровский район, Общество, Русское географическое общество
11:21 24.08.2022
 

Русское географическое общество запускает проект "Полюса Оренбуржья"

© Правительство Оренбургской областиБоннер проекта "Полюса Оренбуржья"
Боннер проекта Полюса Оренбуржья
© Правительство Оренбургской области
Читать ria.ru в
ОРЕНБУРГ, 24 авг - РИА Новости. В Оренбуржье запустят проект Русского географического общества "Полюса Оренбуржья", первый его этап планируется провести в текущем году, сообщает пресс-служба облправительства.

"В проекте будут определены полюса региона: географический центр, центральный населенный пункт, полюс недоступности и крайние точки области", - говорится в сообщении.
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Проект разработан членами Оренбургского регионального отделения РГО, сотрудниками кафедры географии и регионоведения на базе лаборатории географического мониторинга и туристско-рекреационного проектирования Оренбургского государственного университета.

Так, в начале сентября будет установлен знак "Географический центр области". По расчётам специалистов на основе геоинформационных технологий, он находится в Никольском участковом лесничестве Сакмарского района – у сел Степные огни и Верхние Чебеньки, в живописном месте у реки Сакмара.

Уже 10 сентября появится знак "Центральный населенный пункт" - в селе Ждановка Александровского района. Затем будут определены и обозначены крайние точки региона – северная, южная, западная, восточная – и самая удаленная от дорог и населенных пунктов точка – "полюс недоступности".
Оренбургским региональным отделением РГО планируется акция "Я был на полюсах Оренбуржья". Участникам, побывавшим минимум на двух из них и зафиксировавшим это на фото, будут выданы сертификаты.

Места установки знаков также могут рассматриваться в качестве арт-объектов для проведения мероприятий по популяризации географии, организации туристических маршрутов, добавили в пресс-службе.
 
Оренбургская областьОренбургский государственный университетАлександровский районОбществоРусское географическое общество
 
 
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