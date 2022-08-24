Русское географическое общество запускает проект "Полюса Оренбуржья"
ОРЕНБУРГ, 24 авг - РИА Новости. В Оренбуржье запустят проект Русского географического общества "Полюса Оренбуржья", первый его этап планируется провести в текущем году, сообщает пресс-служба облправительства.
"В проекте будут определены полюса региона: географический центр, центральный населенный пункт, полюс недоступности и крайние точки области", - говорится в сообщении.
"В проекте будут определены полюса региона: географический центр, центральный населенный пункт, полюс недоступности и крайние точки области", - говорится в сообщении.
Проект разработан членами Оренбургского регионального отделения РГО, сотрудниками кафедры географии и регионоведения на базе лаборатории географического мониторинга и туристско-рекреационного проектирования Оренбургского государственного университета.
Так, в начале сентября будет установлен знак "Географический центр области". По расчётам специалистов на основе геоинформационных технологий, он находится в Никольском участковом лесничестве Сакмарского района – у сел Степные огни и Верхние Чебеньки, в живописном месте у реки Сакмара.
Уже 10 сентября появится знак "Центральный населенный пункт" - в селе Ждановка Александровского района. Затем будут определены и обозначены крайние точки региона – северная, южная, западная, восточная – и самая удаленная от дорог и населенных пунктов точка – "полюс недоступности".
Так, в начале сентября будет установлен знак "Географический центр области". По расчётам специалистов на основе геоинформационных технологий, он находится в Никольском участковом лесничестве Сакмарского района – у сел Степные огни и Верхние Чебеньки, в живописном месте у реки Сакмара.
Уже 10 сентября появится знак "Центральный населенный пункт" - в селе Ждановка Александровского района. Затем будут определены и обозначены крайние точки региона – северная, южная, западная, восточная – и самая удаленная от дорог и населенных пунктов точка – "полюс недоступности".
Оренбургским региональным отделением РГО планируется акция "Я был на полюсах Оренбуржья". Участникам, побывавшим минимум на двух из них и зафиксировавшим это на фото, будут выданы сертификаты.
Места установки знаков также могут рассматриваться в качестве арт-объектов для проведения мероприятий по популяризации географии, организации туристических маршрутов, добавили в пресс-службе.
Места установки знаков также могут рассматриваться в качестве арт-объектов для проведения мероприятий по популяризации географии, организации туристических маршрутов, добавили в пресс-службе.