https://ria.ru/20220824/prodovolstvie-1811971756.html

Россия опровергла обвинения во возникновении продовольственного кризиса

Россия опровергла обвинения во возникновении продовольственного кризиса - РИА Новости, 24.08.2022

Россия опровергла обвинения во возникновении продовольственного кризиса

Российская дипмиссия в США отвергла обвинения Вашингтона в ведении Москвой дезинформационной кампании о ситуации на мировом продовольственном рынке. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T23:51

2022-08-24T23:51

2022-08-24T23:55

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ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. Российская дипмиссия в США отвергла обвинения Вашингтона в ведении Москвой дезинформационной кампании о ситуации на мировом продовольственном рынке."Негативные процессы на продрынках начались задолго до специальной военной операции на Украине. Дальнейшее обострение перебоев в сельхозцепочках в мире произошло с введением странами Запада во главе с США самоубийственных санкций", - заявили в посольстве РФ в США в связи с публикацией ранее на этой неделе госдепартаментом США доклада, в котором ответственность за кризис на продовольственном рынке возлагается на Россию, а Москва обвиняется в ведении кампании по дезинформации.По оценке российских дипломатов, статья содержит "огульные инсинуации" в адрес России и нарушает "законы логики и причинно-следственных связей"."Несмотря на тиражируемые заверения о якобы действующих "изъятиях" из противоправных ограничений, частные компании по-прежнему опасаются проводить рутинные торговые операции с российскими экономоператорами. Это включает и запреты на заходы в порты, дискриминацию в страховании грузов, ограничения по "проводке" платежей. Невозможно говорить о нормализации ситуации в агросфере до восстановления цепочек поставок продовольствия, удобрений и сырья для их производства из России", - заявили в российской дипмиссии.В посольстве напомнили, что "Российская Федерация является одним из крупнейших поставщиков продуктов пропитания в мире" и заявили о заинтересованности в стабилизации рынков и готовности прилагать к этому все необходимые усилия.​​В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://ria.ru/20220824/zerno-1811966728.html

https://ria.ru/20220821/bezhentsy-1811058272.html

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