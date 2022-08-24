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Россия опровергла обвинения во возникновении продовольственного кризиса - РИА Новости, 24.08.2022
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Россия опровергла обвинения во возникновении продовольственного кризиса
Россия опровергла обвинения во возникновении продовольственного кризиса - РИА Новости, 24.08.2022
Россия опровергла обвинения во возникновении продовольственного кризиса
Российская дипмиссия в США отвергла обвинения Вашингтона в ведении Москвой дезинформационной кампании о ситуации на мировом продовольственном рынке. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T23:51
2022-08-24T23:55
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ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. Российская дипмиссия в США отвергла обвинения Вашингтона в ведении Москвой дезинформационной кампании о ситуации на мировом продовольственном рынке."Негативные процессы на продрынках начались задолго до специальной военной операции на Украине. Дальнейшее обострение перебоев в сельхозцепочках в мире произошло с введением странами Запада во главе с США самоубийственных санкций", - заявили в посольстве РФ в США в связи с публикацией ранее на этой неделе госдепартаментом США доклада, в котором ответственность за кризис на продовольственном рынке возлагается на Россию, а Москва обвиняется в ведении кампании по дезинформации.По оценке российских дипломатов, статья содержит "огульные инсинуации" в адрес России и нарушает "законы логики и причинно-следственных связей"."Несмотря на тиражируемые заверения о якобы действующих "изъятиях" из противоправных ограничений, частные компании по-прежнему опасаются проводить рутинные торговые операции с российскими экономоператорами. Это включает и запреты на заходы в порты, дискриминацию в страховании грузов, ограничения по "проводке" платежей. Невозможно говорить о нормализации ситуации в агросфере до восстановления цепочек поставок продовольствия, удобрений и сырья для их производства из России", - заявили в российской дипмиссии.В посольстве напомнили, что "Российская Федерация является одним из крупнейших поставщиков продуктов пропитания в мире" и заявили о заинтересованности в стабилизации рынков и готовности прилагать к этому все необходимые усилия.​​В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
https://ria.ru/20220824/zerno-1811966728.html
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россия, сша, оон, в мире
Россия, США, ООН, В мире
23:51 24.08.2022 (обновлено: 23:55 24.08.2022)
 
Россия опровергла обвинения во возникновении продовольственного кризиса

Посольство России отвергло обвинения США в дезинформации о продуктовой безопасности

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПенсионерка покупает яйца на городской продовольственной ярмарке в Новосибирске
Пенсионерка покупает яйца на городской продовольственной ярмарке в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Пенсионерка покупает яйца на городской продовольственной ярмарке в Новосибирске. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. Российская дипмиссия в США отвергла обвинения Вашингтона в ведении Москвой дезинформационной кампании о ситуации на мировом продовольственном рынке.
"Негативные процессы на продрынках начались задолго до специальной военной операции на Украине. Дальнейшее обострение перебоев в сельхозцепочках в мире произошло с введением странами Запада во главе с США самоубийственных санкций", - заявили в посольстве РФ в США в связи с публикацией ранее на этой неделе госдепартаментом США доклада, в котором ответственность за кризис на продовольственном рынке возлагается на Россию, а Москва обвиняется в ведении кампании по дезинформации.
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По оценке российских дипломатов, статья содержит "огульные инсинуации" в адрес России и нарушает "законы логики и причинно-следственных связей".
"Призываем Вашингтон перейти от демагогии и пустых обещаний к реальному устранению препятствий на пути укрепления глобальной продовольственной безопасности", - резюмировали российские дипломаты.
"Несмотря на тиражируемые заверения о якобы действующих "изъятиях" из противоправных ограничений, частные компании по-прежнему опасаются проводить рутинные торговые операции с российскими экономоператорами. Это включает и запреты на заходы в порты, дискриминацию в страховании грузов, ограничения по "проводке" платежей. Невозможно говорить о нормализации ситуации в агросфере до восстановления цепочек поставок продовольствия, удобрений и сырья для их производства из России", - заявили в российской дипмиссии.
В посольстве напомнили, что "Российская Федерация является одним из крупнейших поставщиков продуктов пропитания в мире" и заявили о заинтересованности в стабилизации рынков и готовности прилагать к этому все необходимые усилия.
​​В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
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