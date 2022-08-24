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Московская компания начала серийное производство оборудования для 3D-печати

Московская компания начала серийное производство оборудования для 3D-печати - РИА Новости, 24.08.2022

Московская компания начала серийное производство оборудования для 3D-печати

Специалисты инженерного центра группы компаний "Лазеры и аппаратура" запустили в серийное производство новую модификацию аддитивного оборудования для... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T07:22

2022-08-24T07:22

2022-08-24T07:22

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

технологии

владислав овчинский

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Специалисты инженерного центра группы компаний "Лазеры и аппаратура" запустили в серийное производство новую модификацию аддитивного оборудования для промышленной 3D-печати с системой машинного зрения собственной разработки, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Лазерная машина при помощи луча спекает порошковые полимеры в прочное изделие и потом финишно обрабатывает его. Система машинного зрения, которой она оборудована, распознает и анализирует контур обрабатываемой детали, что позволяет создавать продукцию с максимальной точностью."Лазерная установка МЛ7-С является продолжением серии МЛ7, которая в 2021 году была отмечена национальной премией в области передовых технологий “Приоритет” в номинации “Аддитивные технологии”. Установка используется на предприятиях двигателе- и машиностроения, а также в аэрокосмической, автомобильной и железнодорожной отраслях", — отметила исполнительный директор группы компаний "Лазеры и аппаратура" Анна Цыганцова.Новая установка может работать с металлическими порошками из хромоникелевых и кобальт-хромовых сплавов, нержавеющей стали, алюминия, титана, а также цветных металлов.

https://ria.ru/20220822/poluprovodniki-1811227220.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, владислав овчинский