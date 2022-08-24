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Московская компания начала серийное производство оборудования для 3D-печати
Московская компания начала серийное производство оборудования для 3D-печати - РИА Новости, 24.08.2022
Московская компания начала серийное производство оборудования для 3D-печати
Специалисты инженерного центра группы компаний "Лазеры и аппаратура" запустили в серийное производство новую модификацию аддитивного оборудования для... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T07:22
2022-08-24T07:22
2022-08-24T07:22
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
технологии
владислав овчинский
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Специалисты инженерного центра группы компаний "Лазеры и аппаратура" запустили в серийное производство новую модификацию аддитивного оборудования для промышленной 3D-печати с системой машинного зрения собственной разработки, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Лазерная машина при помощи луча спекает порошковые полимеры в прочное изделие и потом финишно обрабатывает его. Система машинного зрения, которой она оборудована, распознает и анализирует контур обрабатываемой детали, что позволяет создавать продукцию с максимальной точностью."Лазерная установка МЛ7-С является продолжением серии МЛ7, которая в 2021 году была отмечена национальной премией в области передовых технологий “Приоритет” в номинации “Аддитивные технологии”. Установка используется на предприятиях двигателе- и машиностроения, а также в аэрокосмической, автомобильной и железнодорожной отраслях", — отметила исполнительный директор группы компаний "Лазеры и аппаратура" Анна Цыганцова.Новая установка может работать с металлическими порошками из хромоникелевых и кобальт-хромовых сплавов, нержавеющей стали, алюминия, титана, а также цветных металлов.
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экономика, технологии, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Экономика, Технологии, Владислав Овчинский
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Специалисты инженерного центра группы компаний "Лазеры и аппаратура" запустили в серийное производство новую модификацию аддитивного оборудования для промышленной 3D-печати с системой машинного зрения собственной разработки, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Развитие 3D-печати имеет большое значение для столичной промышленности. В городе работает более 30 инжиниринговых центров, свыше 20 компаний и образовательных учреждений, которые ведут разработки в этой области. Например, московский производитель лазерного оборудования запустил в серийное производство усовершенствованную модель, которая применяется для лазерной обработки крупногабаритных изделий. В год предприятие может выпускать до пяти таких машин", — рассказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский
.
Лазерная машина при помощи луча спекает порошковые полимеры в прочное изделие и потом финишно обрабатывает его. Система машинного зрения, которой она оборудована, распознает и анализирует контур обрабатываемой детали, что позволяет создавать продукцию с максимальной точностью.
"Лазерная установка МЛ7-С является продолжением серии МЛ7, которая в 2021 году была отмечена национальной премией в области передовых технологий “Приоритет” в номинации “Аддитивные технологии”. Установка используется на предприятиях двигателе- и машиностроения, а также в аэрокосмической, автомобильной и железнодорожной отраслях", — отметила исполнительный директор группы компаний "Лазеры и аппаратура" Анна Цыганцова.
Новая установка может работать с металлическими порошками из хромоникелевых и кобальт-хромовых сплавов, нержавеющей стали, алюминия, титана, а также цветных металлов.