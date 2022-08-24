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На Молодежном ВЭФ обсудят вопросы поддержки молодежного предпринимательства - РИА Новости, 24.08.2022
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На Молодежном ВЭФ обсудят вопросы поддержки молодежного предпринимательства
На Молодежном ВЭФ обсудят вопросы поддержки молодежного предпринимательства - РИА Новости, 24.08.2022
На Молодежном ВЭФ обсудят вопросы поддержки молодежного предпринимательства
В рамках деловой программы VII Восточного экономического форума 8 сентября 2022 года на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T11:35
2022-08-24T11:35
россия
фонд "росконгресс"
восточный экономический форум (вэф)
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. В рамках деловой программы VII Восточного экономического форума 8 сентября 2022 года на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во второй раз пройдет Молодежный восточный экономический форум (Молодежный ВЭФ), сообщает Фонд Росконгресс.Фонд Росконгресс и Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) выступают соорганизаторами мероприятия.Молодежный ВЭФ объединит молодых бизнесменов, ученых, уникальных специалистов, представителей бизнеса и институциональных игроков для обсуждения актуальных вопросов развития инструментов поддержки молодежного предпринимательства и технологических разработок. Важным вопросом дискуссионной повестки сессий Форума станет определение в том числе неэкономических мер поддержки молодежи для раскрытия ее мощного потенциала."Сейчас крайне важно вовлечь молодых специалистов, ученых и бизнесменов в работу по развитию Дальневосточного региона и российской экономики в целом. Молодежь – это двигатель устойчивого развития современного сообщества. Молодежь не боится экспериментировать в бизнесе, стремится пробовать новое и предлагать новаторские решения, но фундаментальным знаниям и креативным идеям нужна поддержка бизнеса и государства. Площадка Молодежного восточного экономического форума во второй раз становится местом для старта новых программ поддержки талантливой молодежи в сфере науки и технологий, новых стартапов и бизнес-идей, обеспечивая тем самым серьезную основу для экономического роста, становления технологического суверенитета и научно-технического развития России в условиях существующих ограничений", – отметил советник президента, ответственный секретарь Оргкомитета ВЭФ-2022 Антон Кобяков.По словам руководителя Росмолодежи Ксении Разуваевой, в этом году ВЭФ отличается не только молодежным днем для предпринимателей, но и обширной повесткой для молодых экологов и экоактивистов.
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россия, фонд "росконгресс", восточный экономический форум (вэф), федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Россия, Фонд "Росконгресс", Восточный экономический форум (ВЭФ), Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
11:35 24.08.2022
 

На Молодежном ВЭФ обсудят вопросы поддержки молодежного предпринимательства

© Fotolia / Robert KneschkeМолодежный форум
Молодежный форум - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© Fotolia / Robert Kneschke
Молодежный форум
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. В рамках деловой программы VII Восточного экономического форума 8 сентября 2022 года на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во второй раз пройдет Молодежный восточный экономический форум (Молодежный ВЭФ), сообщает Фонд Росконгресс.
Фонд Росконгресс и Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) выступают соорганизаторами мероприятия.
Автомобиль на площадке Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
17 августа, 16:08
На ВЭФ пройдет конкурс проектов экологических инициатив среди молодежи
Молодежный ВЭФ объединит молодых бизнесменов, ученых, уникальных специалистов, представителей бизнеса и институциональных игроков для обсуждения актуальных вопросов развития инструментов поддержки молодежного предпринимательства и технологических разработок. Важным вопросом дискуссионной повестки сессий Форума станет определение в том числе неэкономических мер поддержки молодежи для раскрытия ее мощного потенциала.
"Сейчас крайне важно вовлечь молодых специалистов, ученых и бизнесменов в работу по развитию Дальневосточного региона и российской экономики в целом. Молодежь – это двигатель устойчивого развития современного сообщества. Молодежь не боится экспериментировать в бизнесе, стремится пробовать новое и предлагать новаторские решения, но фундаментальным знаниям и креативным идеям нужна поддержка бизнеса и государства. Площадка Молодежного восточного экономического форума во второй раз становится местом для старта новых программ поддержки талантливой молодежи в сфере науки и технологий, новых стартапов и бизнес-идей, обеспечивая тем самым серьезную основу для экономического роста, становления технологического суверенитета и научно-технического развития России в условиях существующих ограничений", – отметил советник президента, ответственный секретарь Оргкомитета ВЭФ-2022 Антон Кобяков.
По словам руководителя Росмолодежи Ксении Разуваевой, в этом году ВЭФ отличается не только молодежным днем для предпринимателей, но и обширной повесткой для молодых экологов и экоактивистов.
"Уже доброй традицией стало присутствие молодежной повестки на подобных форумах. В этом году ВЭФ отличается не только молодежным днем для предпринимателей, но и обширной повесткой для молодых экологов и экоактивистов. Ему предшествует флагманский молодежный форум в сфере устойчивого развития – „Экосистема. Заповедный край“, который пройдет в Камчатском крае и завершится 5 сентября – в день начала ВЭФ. Наработки и готовые проекты участников „Экосистемы“ будут интегрированы в повестку большого экономического форума. Экологизация, совершенно точно, стала трендом, и мы намерены продолжать развивать это направление", – отметила Разуваева.
 
РоссияФонд "Росконгресс"Восточный экономический форум (ВЭФ)Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
 
 
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