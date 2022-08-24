https://ria.ru/20220824/predprinimatelstvo-1811774813.html

На Молодежном ВЭФ обсудят вопросы поддержки молодежного предпринимательства

На Молодежном ВЭФ обсудят вопросы поддержки молодежного предпринимательства - РИА Новости, 24.08.2022

На Молодежном ВЭФ обсудят вопросы поддержки молодежного предпринимательства

В рамках деловой программы VII Восточного экономического форума 8 сентября 2022 года на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T11:35

2022-08-24T11:35

2022-08-24T11:35

россия

фонд "росконгресс"

восточный экономический форум (вэф)

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. В рамках деловой программы VII Восточного экономического форума 8 сентября 2022 года на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во второй раз пройдет Молодежный восточный экономический форум (Молодежный ВЭФ), сообщает Фонд Росконгресс.Фонд Росконгресс и Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) выступают соорганизаторами мероприятия.Молодежный ВЭФ объединит молодых бизнесменов, ученых, уникальных специалистов, представителей бизнеса и институциональных игроков для обсуждения актуальных вопросов развития инструментов поддержки молодежного предпринимательства и технологических разработок. Важным вопросом дискуссионной повестки сессий Форума станет определение в том числе неэкономических мер поддержки молодежи для раскрытия ее мощного потенциала."Сейчас крайне важно вовлечь молодых специалистов, ученых и бизнесменов в работу по развитию Дальневосточного региона и российской экономики в целом. Молодежь – это двигатель устойчивого развития современного сообщества. Молодежь не боится экспериментировать в бизнесе, стремится пробовать новое и предлагать новаторские решения, но фундаментальным знаниям и креативным идеям нужна поддержка бизнеса и государства. Площадка Молодежного восточного экономического форума во второй раз становится местом для старта новых программ поддержки талантливой молодежи в сфере науки и технологий, новых стартапов и бизнес-идей, обеспечивая тем самым серьезную основу для экономического роста, становления технологического суверенитета и научно-технического развития России в условиях существующих ограничений", – отметил советник президента, ответственный секретарь Оргкомитета ВЭФ-2022 Антон Кобяков.По словам руководителя Росмолодежи Ксении Разуваевой, в этом году ВЭФ отличается не только молодежным днем для предпринимателей, но и обширной повесткой для молодых экологов и экоактивистов.

https://ria.ru/20220817/konkurs-1810235648.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, фонд "росконгресс", восточный экономический форум (вэф), федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)