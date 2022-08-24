На Молодежном ВЭФ обсудят вопросы поддержки молодежного предпринимательства
Молодежный форум
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. В рамках деловой программы VII Восточного экономического форума 8 сентября 2022 года на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во второй раз пройдет Молодежный восточный экономический форум (Молодежный ВЭФ), сообщает Фонд Росконгресс.
Фонд Росконгресс и Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) выступают соорганизаторами мероприятия.
Молодежный ВЭФ объединит молодых бизнесменов, ученых, уникальных специалистов, представителей бизнеса и институциональных игроков для обсуждения актуальных вопросов развития инструментов поддержки молодежного предпринимательства и технологических разработок. Важным вопросом дискуссионной повестки сессий Форума станет определение в том числе неэкономических мер поддержки молодежи для раскрытия ее мощного потенциала.
"Сейчас крайне важно вовлечь молодых специалистов, ученых и бизнесменов в работу по развитию Дальневосточного региона и российской экономики в целом. Молодежь – это двигатель устойчивого развития современного сообщества. Молодежь не боится экспериментировать в бизнесе, стремится пробовать новое и предлагать новаторские решения, но фундаментальным знаниям и креативным идеям нужна поддержка бизнеса и государства. Площадка Молодежного восточного экономического форума во второй раз становится местом для старта новых программ поддержки талантливой молодежи в сфере науки и технологий, новых стартапов и бизнес-идей, обеспечивая тем самым серьезную основу для экономического роста, становления технологического суверенитета и научно-технического развития России в условиях существующих ограничений", – отметил советник президента, ответственный секретарь Оргкомитета ВЭФ-2022 Антон Кобяков.
По словам руководителя Росмолодежи Ксении Разуваевой, в этом году ВЭФ отличается не только молодежным днем для предпринимателей, но и обширной повесткой для молодых экологов и экоактивистов.
"Уже доброй традицией стало присутствие молодежной повестки на подобных форумах. В этом году ВЭФ отличается не только молодежным днем для предпринимателей, но и обширной повесткой для молодых экологов и экоактивистов. Ему предшествует флагманский молодежный форум в сфере устойчивого развития – „Экосистема. Заповедный край“, который пройдет в Камчатском крае и завершится 5 сентября – в день начала ВЭФ. Наработки и готовые проекты участников „Экосистемы“ будут интегрированы в повестку большого экономического форума. Экологизация, совершенно точно, стала трендом, и мы намерены продолжать развивать это направление", – отметила Разуваева.